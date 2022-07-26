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Здоровье26 июля 2022 14:30

Вернуть молодость и забыть про боль: Эти вещества способны спасти суставы

Они помогут снять болевые ощущения и восстановить хрящевую ткань

Фото: Shutterstock

Постоянная боль в суставах - неизбежный спутник прожитых лет. Но терпеть ее не стоит. Есть способ даже в пожилом возрасте сохранить здоровье и подвижность суставов, забыть про боль и даже восстановить хрящевую ткань. Причем знать о нем стоит не только людям, уже столкнувшимся с проблемами опорно-двигательного аппарата, но и всем, кто хочет с годами не терять подвижность, гибкость и как прежде радоваться жизни.

О том, как защитить свои суставы с возрастом и снять боль - читайте в материале kp.ru

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