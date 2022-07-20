Минобороны: Под Одессой уничтожен ракетный комплекс «Harpoon» производства США

Фото: Министерство обороны РФ

Очередной удар высокоточным оружием ВКС России позволил ликвидировать в Донбассе крупнейший склад ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Оттуда шло снабжение боеприпасами украинской артиллерии, что обстреливала мирные города и села.

Рядом со складом уничтожено также 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов, которые получали боеприпасы. Об этом на прошедшем в Минобороны брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Уничтожении складов боеприпасов и ГСМ идет по всему фронту. Только за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления бригад ВСУ, восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также два склада горючего.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Harpoon» производства США. Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», - отметил генерал-лейтенант.

Также в рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в четырех районах Донецкой Народной Республики.

Не прекращаются бои местного значения в небе Донбасса: истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета (Миг-29 и Су-25) воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как стало известно «КП», российские средства противовоздушной обороны жестко подавили попытку обстрела Рыльской области Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение усилить контрбатарейную борьбу с артиллерией противника и жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

259 - самолетов.

143 - вертолета.

1572 - беспилотных летательных аппарата.

356 - зенитных ракетных комплексов.

4135 - танков и других боевых бронированных машин.

760 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3166 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4410 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы задержали в Херсонской и Запорожской областях четверых пособников ВСУ, которые готовили теракты. При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тысяч патронов к стрелковому оружию.