19 июля над Землей бушевала магнитная буря. Фото: Shutterstock

Вечером во вторник, 19 июля, над Москвой особо внимательные люди заметили полярное сияние. Не очень яркое. Зеленая арка над северным горизонтом. Индекс магнитного поля (его сила) на тот момент составлял 7 из десяти – очень много. Над Землей бушевала магнитная буря, заранее предсказанная.

И стандартные разговоры в метро наутро:

- Так вот почему я вчера себя так плохо чувствовал!

Мы подробно писали о том, что связь между самочувствием и магнитными бурями есть, хотя и не прямая. И пусть некоторые врачи говорят, что мы все это придумываем, и нам только кажется, что болит голова, потому что мы знаем про магнитную бурю. Болит же. И с этим надо что-то делать.

Самое поразительное, что пресловутая шапочка из фольги теоретически – работает. Шапочка из фольги по-научному называется Клеткой Фарадея. Если вы обернете фольгой мобильный телефон, он не сможет принять сигнал. Когда тело закрыто герметичным, пусть тонким, металлическим экраном, он совершенно не проницаем для внешних электромагнитных излучений. При одном условии: экран надо заземлить.

Само собой, категорически запрещено пользоваться заземлением из розетки. Как и из батареи: на батарею могут просачиваться токи из неисправной проводки, жахнет по голове только так. Лучший способ заземления – собственные руки; тело человека выступает в роли «заземлителя».

Спутниками магнитных бурь являются головные боли. Фото: Shutterstock

Но рекомендуем ли мы всерьез шапочку из фольги как средство от магнитной бури? Все-таки нет. Люди, которые пробовали ее применить, сталкивались с тем, что голова болит еще больше. Дело в том, что шапочка изолирует голову от всего внешнего, в том числе того, к чему мозг и наши органы чувств привыкли. От естественного фона. В результате электрические ритмы мозга оказываются изолированными от окружения, и мозг «паникует». Нет, шапочка из фольги, хотя и защищает от скачков магнитного поля Земли, все-таки не наш путь.

А какой тогда наш?

- сон и спокойствие. Режим сна современного человека нарушен. В норме мы должны засыпать, когда темнеет, и просыпаться с рассветом. Но мы ложимся слишком поздно, и слишком поздно встаем. К тому же человек разрушил так называемый первый сон, около 18-21 часа (в зависимости от географической широты, сезона и так далее). Между тем этот короткий сон накануне ночи заложен в нас природой. Несмотря на то, что человек ко всему приспособится, нарушение ритмов сна делает нас уязвимыми. Лягте пораньше, выспитесь. Этим вы хорошо защитите себя.

- жидкость. Мы пьем слишком мало жидкости, а то, что пьем, как правило, напитки, в которые добавлен сахар и мало ли что. Взрослый человек должен выпивать в день не менее двух литров воды (есть формулы подсчета в зависимости от веса). Купите чистую воду и просто пейте ее.

- чай, кофе – нет. Пока не стоит. Кофе отлично работает, если в целом в организме все хорошо. Но мы предполагаем, что нам стало худо от магнитной бури. То есть в организме явно не хорошо. Поэтому пока – избегаем этих напитков.

- поменьше есть. Считается, что магнитные бури могут провоцировать повышенный аппетит из-за повышенной выработки адреналина. Если честно, никогда не видели такой эффект в реальной жизни, но вдруг. И вы уже знаете, что мы посоветуем: хочется есть, а не ешьте. Организм, не загруженный красным мясом, жирными продуктами лучше отразит внешнюю атаку.

ВАЖНО

А что с таблетками?

В Сети, в том числе со ссылкой на врачей, гуляет совет: надо разжижить кровь. Для этого рекомендуют аспирин или другие препараты посерьезней, например, плагрил. Можно ли этому верить?

С одной стороны, есть исследования, что магнитное воздействие на кровь делает ее густой. Это опасно (тромбы, просто плохое самочувствие). С другой, вряд ли это работает точностью кнопки (началась буря – тут же загустела кровь).

Аспирин довольно вреден желудку, другие кроверазжижающие могут привести к внутренним кровотечениям. Не закидывайтесь этими препаратами, увидев полярное сияние. Если у вас есть проблемы с давлением, с кровью, заранее изучите проблему у врача. Он пропишет вам средства, разжижающие кровь. Тогда бурю вы перенесете легче. Если у вас все хорошо (но после 30-ти стоит постоянно проходить диспансеризацию), вы и бури не почувствуйте. Пожалуйста, будьте аккуратны с препаратами, в особенности если вы их раньше никогда не принимали.