В Мурманске обсудят подъем опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана

Конференция «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» состоится в Мурманске 25-26 июля. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс.

Конференция включает деловую программу и научную-образовательную экспедицию по Кольскому заливу к месту гибели подводной лодки Б-159, которое произошло в 2003 г. во время транспортировки судна на утилизацию. В первый день мероприятия, 25 июля, участники обсудят вопросы ликвидации наиболее опасных затопленных объектов, содержащих ядерные материалы, обследования затопленных объектов, итоги реализации федеральной целевой программы по комплексной утилизации АПЛ. а также, в числе прочего, вопросы обращения с АПЛ Б-159. В конференции ожидается участие посла по особым поручениям МИД России, председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова, представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Госкорпорации «Росатом», «Курчатовского института» и других профильных организаций.

Во второй день конференции, 26 июля, участники отправятся в тур по Кольскому заливу на теплоходе «Клавдия Еланская» и заслушают выступления спикеров на различные темы, в том числе «Боевой путь Северного флота», «Представление предложений по системе стационарного мониторинга Б-159» и ознакомятся с деятельностью компании «Атомфлот» по обеспечению функционирования Северного морского пути. Организаторы конференции также проведут демонстрацию на местности возможных вариантов обеспечения судоподъемных работ.

Организаторы мероприятия – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, госкорпорация «Росатом».

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте российского председательства.