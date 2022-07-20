Путин согласился возглавить новую пионерию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Кремле. Фото: Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Большая перемена — это всероссийский школьный конкурс, где дети придумывают и защищают собственные проекты. В отличие от тех же олимпиад, тут важны не предметные знания, а способность ставить и достигать цель. Традиционно каждый год финалисты конкурса общаются с Владимиром Путиным.

Президент не стесняется давать школьникам житейские советы. Вон, 13-летний Максим Алферов рассказал, что любит шахматы, программирование и бальные танцы.

- Не бросай бальные танцы. Интересно заниматься программированием и шахматами, но не превращайся в ботаника. Будь разносторонним человеком, - рекомендовал президент.

Ксюша из Донецка в финал конкурса попала с волонтерством выходного дня. Долгое время она делала полезные вещи под брендом собственной программы «добрых суббот».

- Ну ты знаешь теперь, сколько надо добрых суббот, чтобы привести Донецк и всю ЛДНР в порядок. Вся наша страна будет помогать твоим сверстникам, нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, чтобы привести все в порядок. Но мы это сделаем, - пообещал российский лидер.

В конце 13-летняя Настя из Петербурга предложила Путину возглавить еще и наблюдательный совет новой а-ля пионерии под названием «Большая перемена».

- Согласен! При такой подаче невозможно отказаться, - ответил глава страны.

Честно говоря, обращение школьницы не похоже на милую детскую инициативу. В законе о создании «Большой перемены» и так написано, что президент возглавляет набсовет организации. Когда Путин подписывал документ, он явно соглашался с этим условием. Ощущение, что девочку попросили сделать формальное предложение.

Кстати, в будущей пионерии реальная власти – если смотреть закон – принадлежит как раз наблюдательному совету. Он будет выбирать состав правления и координационного совета, повестку съезда. Одним словом, набсовет сможет назначать всю верхушку «Большой перемены» и согласовывать перед голосованием основные документы.