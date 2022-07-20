Главы регионов заявили о поддержке проектов форума «Сильные идеи для нового времени»

На пленарной сессии «Клуб губернаторов» руководители субъектов рассказали о наиболее важных инициативах жителей, заявленных на форум АСИ и Фонда Росконгресс, которые будут поддержаны региональными властями. В дискуссии приняли участие гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифровизации, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

Светлана Чупшева отметила, что всего в этом году на форум поступило 19,5 тыс. идей, расширилась региональная экспертная сеть – это более двух тысяч активных людей, предпринимателей, представителей науки, которые консультировали лидеров, предлагали инструменты реализации их проектов.

«Уже в процессе доработки идей на крауд-платформе сформировались новые команды, губернаторы лично встречались с авторами проектов. Нам важно не просто собрать идеи, предложения, проекты наших граждан, а вместе выработать комплексный механизм их поддержки. И у нас с вами получается выстроить систему, когда мы не просто раз в год заслушиваем из 19 тысяч 10 проектов, а в течение года отрабатываем сотни проектов. По итогам прошлого форума регионы поддержали около тысячи проектов», – сказала глава АСИ.

Среди таких проектов – развитие туристической инфраструктуры поселка Териберка, «перезагрузка» мурманского университета и реновация портовых территорий, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Проекты получили в том числе федеральное финансирование. «В этом году жители нашего региона подали 174 идеи. Например, это проект мастерской арктического гостеприимства, за быстрым ростом турпотока должен идти рост компетенций тех, кто занимается этой сферой», – считает Андрей Чибис.

В Дальневосточном федеральном округе лидером по количеству поданных идей стал Хабаровский край. Все 158 идей получили профессиональную оценку и рекомендации экспертов, сказал глава региона Михаил Дегтярев.

«В топ-100 у нас пробились три проекта. Это «Госпартнер» – быстрый механизм получения в аренду государственной недвижимости, аудит которой мы провели и обнаружили очень много бесхозной. «Госфраншиза с гарантированным сбытом» для вовлечения людей в предпринимательство и цифровая платформа управления системой образования. Поручил всем региональным министерствам и ведомствам взять каждую на контроль и оказывать всю необходимую поддержку. Я лично беру на карандаш», – Михаил Дегтярев.

В Самарской области по каждому из семи треков форума прошли стратегические сессии, власти определили 27 идей, которые будут реализовывать на региональном уровне. «Это в том числе проект «Психотюнинг», нацеленный на психологическую поддержку семей, которые заключили социальные контракты. И мы уже видим синергию идей – «Психотюнинг» сотрудничает с другим нашим проектом – швейной мастерской «Журавль», – подчеркнул губернатор региона Дмитрий Азаров.

В мастерской «Журавль» женщины, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, могут научиться навыкам швейно-ремонтного мастерства, основам самопрезентации и самопродвижения в интернете для поиска работы.

В Ростовской области в два раза увеличилось количество поданных проектов по сравнению с 2020 годом, сказал глава субъекта Василий Голубев. Регион входит в топ-5 самых активных участников форума «Сильные идеи для нового времени».

«Попадание в пятерку ко многому обязывают, этот темп и динамику нужно сохранить, а значит, создать условия, чтобы проекты были реализованы. Мы увидели предложения по созданию новых заводов технологического оборудования, созданию цифровой платформы по проведению спортивных соревнований. Проект позволяет упростить проведение таких турниров, отследить динамику спортсменов, результативность тренеров, формировать рейтинг спортклубов», – добавил Василий Голубев.

Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о двух проектах по развитию социальной сферы – волонтерской помощи в транспортировке лежачих больных и разработке лекарств в области ядреной медицины на базе «Фармострове» в Обнинске. «У нас 66 предприятий, которые производят более 160 лекарственных форм, часть из них относится к ядерным фармпрепаратам. Сейчас у нас рождается три-четыре препарата, способные лечить болезни, которые до этого были абсолютно неизлечимы в мире», - сказал Владислав Шапша.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал форум «Сильные идеи для нового времени» всероссийским мозговым штурмом по развитию страны, а глава Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила передать весь набор идей форума в комиссии Госсовета для тиражирования и законодательного сопровождения.

Ряд лидеров проектов получили поддержку, участвуя в интенсиве «Архипелаг 2022», добавил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков. «У нескольких десятков проектов все решалось на уровне того пространства, в котором они работали. Им по большому счету нужны были партнеры. Например, Севастополь говорит, что собирается развивать канатную дорогу, а в соседнем зале есть команда, которая готова заместить все европейские решения и построить такой объект. По большому счету для них форум «Сильные идеи для нового времени» уже состоялся, партнеров они получили», – сказал Дмитрий Песков.