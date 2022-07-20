Отдыхающая на Сардинии Собчак показала фото в купальнике

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном улетела в долгожданный отпуск. «Кто много работает, тот много отдыхает», - не устает подчеркивать журналистка в соцсетях. Правда, где именно она проводит летние каникулы, Ксения умалчивает. Но, судя по снимкам, которые появляются в ее Telegram-канале, явно не на курортах Краснодарского края. Бывалые путешественники из числа ее подписчиков узнали знакомые виды и сообщили в комментариях, что это – Сардиния.

Ксения отдыхает в Италии. Фото: соцсети.

Итальянский остров славится своими пляжами с прозрачной водой и привлекает состоятельных туристов со всей Европы. Цены здесь выше, чем на других итальянских курортах. Но Ксения, зарабатывающая в год 300 миллионов рублей, вполне может позволить себе такой отдых.

Отправившись с утра на позагорать, блондинка решила похвастаться своим пляжным нарядом. Ксения сняла видео, в котором она позирует в купальнике, широкополой шляпе и салатовой тунике.

- Как вам? – игриво поинтересовалась журналистка у подписчиков.

Телеведущая похвасталась пляжным нарядом. Фото: соцсети.

В Италии Ксения отдыхает вместе с близкой подругой – дизайнером Яной Расковаловой. Компанию им составляет режиссер Сергей Кальварский, который также активно делится в соцсетях снимками с Сардинии. На время отпуска Собчак с сыном поселилась в красивой вилле недалеко от побережья. Из окон дома открывается роскошный вид на Средиземное море и горы. Ксения часто фотографирует Платона – заметно, что мальчику очень нравится отдыхать вместе с мамой в таком живописном месте.

Ксения отправилась на пляж. Фото: соцсети.

Европу сейчас накрыла небывалая жара, но, несмотря на это, Собчак с друзьями решила устроить банный день. Ксения выложила в соцсетях видеоролик, в котором она в бикини сидит в парилке и хлещет веничком Яну Расковалову.

- Баня, когда на улице 38 жары? Конечно да! Заветы Волочковой не нарушаем! – прокомментировала она видео, не забыв упомянуть свою заклятую подругу.

На время отпуска Собчак с сыном поселилась в красивой вилле недалеко от побережья. Фото: сцсети.

Известно, что Волочкова – заядлая любительница парилки. Впрочем, Собчак тоже неоднократно признавалась в любви к русской бане. И даже как-то призналась, что обязательно парится как минимум раз в неделю.