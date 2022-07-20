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Умные вещи20 июля 2022 11:49

“Алису” научили озвучивать уровень сахара для диабетиков

Идею нового навыка разработчикам виртуального ассистента подсказали родители детей страдающих этим заболеванием
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
Голосовой помощник Яндекса по имени Алиса

Голосовой помощник Яндекса по имени Алиса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голосовой помощник Яндекса по имени Алиса может заказать пиццу, проложить оптимальный маршрут в навигаторе, найти любимую музыку, рассказать сказку и много чего еще. Недавно коллекция навыков виртуального ассистента пополнилась умением озвучивать уровень сахара у пациентов с диабетом.

История появления этой способности у Алисы - необычна. Саму идею программистам подкинули пользователи. Она родилась у родителей ребенка-диабетика, когда они ехали в машине. В какой-то момент у членов семейства возникла мысль: а было бы неплохо, если Алиса могла озвучивать уровень глюкозы у пассажиров авто.

Дело в том, что современные технологии непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) чисто теоретически позволяют это сделать. Системы НМГ представляют собой гаджет, который состоит из сенсора (он клеится на предплечье и измеряет уровень сахара в межклеточной жидкости), трансмиттера (он передает данные на устройство) и монитора. Поскольку сенсор делает замеры каждые пять минут в режиме 24/7 состояние здоровья пациента постоянно под контролем. Это очень удобно - родители могут наблюдать за тем, что происходит с их чадом, когда ребенок находится в детсаде или школе. Надо было только написать программу, которая бы позволила Алисе получить доступ к данным и научила правильно с ними обращаться.

Родители отыскали в Telegram чат, где общаются программисты Яндекса, и обратились к ним с этой идеей. Первым откликнулся Дмитрий Николаев, победитель конкурса SmartApp. Вскоре код был написан и новая полезная опция уже доступна пользователям Яндекс. Чтобы настроить сервис надо запустить Алису на любом устройстве и сказать волшебные слова: “Алиса, запусти навык “Мой сахар”.

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