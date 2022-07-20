“Алису” научили озвучивать уровень сахара для диабетиков

Голосовой помощник Яндекса по имени Алиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голосовой помощник Яндекса по имени Алиса может заказать пиццу, проложить оптимальный маршрут в навигаторе, найти любимую музыку, рассказать сказку и много чего еще. Недавно коллекция навыков виртуального ассистента пополнилась умением озвучивать уровень сахара у пациентов с диабетом.

История появления этой способности у Алисы - необычна. Саму идею программистам подкинули пользователи. Она родилась у родителей ребенка-диабетика, когда они ехали в машине. В какой-то момент у членов семейства возникла мысль: а было бы неплохо, если Алиса могла озвучивать уровень глюкозы у пассажиров авто.

Дело в том, что современные технологии непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) чисто теоретически позволяют это сделать. Системы НМГ представляют собой гаджет, который состоит из сенсора (он клеится на предплечье и измеряет уровень сахара в межклеточной жидкости), трансмиттера (он передает данные на устройство) и монитора. Поскольку сенсор делает замеры каждые пять минут в режиме 24/7 состояние здоровья пациента постоянно под контролем. Это очень удобно - родители могут наблюдать за тем, что происходит с их чадом, когда ребенок находится в детсаде или школе. Надо было только написать программу, которая бы позволила Алисе получить доступ к данным и научила правильно с ними обращаться.

Родители отыскали в Telegram чат, где общаются программисты Яндекса, и обратились к ним с этой идеей. Первым откликнулся Дмитрий Николаев, победитель конкурса SmartApp. Вскоре код был написан и новая полезная опция уже доступна пользователям Яндекс. Чтобы настроить сервис надо запустить Алису на любом устройстве и сказать волшебные слова: “Алиса, запусти навык “Мой сахар”.