«Мы должны уравнять условия»: почему российские банки отстранены от управления своими филиалами в Европе, а зарубежные продают свои филиалы в России?

Паритет – цивилизованное состояние международных отношений. О цивилизованности наших иностранных экс-партнеров сегодня говорить бессмысленно. В угаре санкционного развода бывшие друзья соревнуются в глупости: кто ловчее срубит сук, на котором успешно сидел все эти годы. Или, если говорить словами заместителя министра финансов Алексея Моисеева, против нас применили «финансовую ядерную бомбу». А, как известно, паритет предполагает ответ.

ЗАМОРОЖЕНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

В качестве одного из существенных экономических ответов правительство России решило блокировать выход иностранных банков с нашего рынка: иностранные банки не смогут выйти из активов в России до тех пор, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально работать.

На финансовом рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда в отношении банковских активов, связанных с российскими финансовыми институтами, нарушены все правила и нормы, поясняет депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. Российские банки оказались отстранены от управления своими европейскими дочками, они не могут их продать и получить какую-то прибыль, не могут использовать свои собственные активы.

«У нас был банк в Германии, отлично работающий банк, который в состоянии рассчитаться по всем своим обязательствам, вернуть все свои активы. Нас отстранили от управления, поставили своего управляющего, и говорят – ну вот сейчас банк расплатится со всеми, а потом вы можете даже продать свой банк, только деньги вам все равно не вернут: их просто заморозят на счетах», - отметил в интервью «Интерфаксу» Андрей Костин, глава ВТБ, чьи «дочки» в Европе столкнулись с масштабными ограничениями.

«Речь идет о миллиардах долларов, которые наша страна практически потеряла. Формально они просто заморожены, но мы понимаем, что такая ситуация может сохраняться бесконечно долго, - возмущен Сергей Гаврилов. – При этом мы видим, что дочки западных банков успешно работают в России. В последнее время большинство головных европейских банков заявило, что собирается продать свои российские активы, выйти из нашей страны и получить вместе с тем какие-то деньги».

«БУДЕМ ОТКЛОНЯТЬ»

Первой крупной сделкой уже стала продажа в мае французской Societe Generale дочернего Росбанка группе «Интеррос» Владимира Потанина. Из игроков меньшего масштаба свой актив продала чешская PPF Group – контроль в ХКФ банке перешел группе российских инвесторов. О планах ухода с российского рынка объявляли JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank. В перспективе – продажа таких крупных банков, как Райффайзенбанк и Юникредит-банк (10-е и 14-е место по размеру активов на начало 2022 года).

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать, будем отклонять», - сказал на днях замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Сейчас надо перейти к следующим стадиям, добавляет депутат Гаврилов: передать подразделения зарубежных банков, представленных в нашей стране, в доверительное управление российским банкам с госучастием – Сберу, ВТБ, ПСБ и другим, что позволит исключить риски вывода капитала и усилит защиту финансовой системы страны. «В этом случае мы не лишаем собственности иностранных бенефициаров, так как просто управляем их имуществом, а затем сможем решить судьбу этих активов в рамках досудебных решений. Такие решения могут быть, в частности, увязаны с вопросами разморозки наших арестованных банковских активов. Вообще это решение позволит создать хорошую переговорную базу по судьбе наших активов за рубежом», - считает он.

ОБМЕН БАНКАМИ

Андрей Костин говорит, что европейские банки изначально готовы были к обмену, но вмешалась власть и запретила им это делать. «Они хотели обменять, у них достаточно большой размер кредитов в России, им тоже деваться некуда, потому что вроде бы кредиты хорошие, но местные надзорные органы требуют от них 100-процентных резервов. Обеим сторонам выгодно», - сказал банкир.

«Понятно, что сейчас идею, которая уже была предварительно поддержана Минфином, необходимо доработать, детально прописать механизм о передаче зарубежных банков в российское управление, определить пул отечественных финансовых институтов, которые будут заниматься этим вопросом, - добавляет Гаврилов. – Все это большая работа, которую нам предстоит сделать. Но она необходима. Мы должны уравнять условия, в которых работают наши и зарубежные банки. Это требует бизнес-логика и вопросы национальной финансовой безопасности».