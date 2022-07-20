Генерал-лейтенант Андрей Сычевой, командующий группировкой «Запад» на Украине.

Kp.ru уже рассказывал о трех военачальниках, которые возглавляют самые крупные формирования Российской армии на Донбассе. Это генерал-полковник Александр Лапин (он командует группировкой войск «Центр»), генерал армии Сергей Суровикин («рулит» группировкой «Юг»), и генерал-лейтенант Рустам Мурадов (он ведет в бой группировку «Восток»).

И вот стало известно имя четвертого генерала — командующего группировкой «Запад». В недавней инспекции министра обороны Сергея Шойгу российских войск в Донбассе он отдавал ему распоряжения. Это генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Что это за командующий? Kp.ru кое-что о нем узнал.

Сычевой относится, пожалуй, к самым закрытым военачальникам такого ранга, о которых и без того известно очень мало. А меж тем, Андрей Иванович уже несколько месяцев пахал на одном из самых горячих направлений спецоперации – на мелитопольском и мариупольском. Результат, как говорится, налицо – крупные города, которые в Киеве обещали сделать «неприступными крепостями», группировка Сычевого вырвала из цепких когтей противника.

К тому же этот генерал гренадерского телосложения.

Вчитаемся в сухие строчки его внушительного послужного списка.

СТУПЕНИ КОМАНДИСРКОГО РОСТА

Сычевой – кубанец. Родился 16 мая 1969 года в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края. После школы первый шаг к вершинам военной карьеры сделал на плацу Суворовского военного училища. В 1990 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, а по пути к первой генеральской звезде «грыз гранит» военной науки в Общевойсковой академии, а затем – в академии Генштаба. Но сначала (после училища) была служба в танковых и мотострелковых частях. Стартовал лейтенантом, а сейчас уже генерал-лейтенант. Участник боевых действий в Чечне и в Сирии.

А между званиями и должностями - политые потом ступени командирского роста: взводный, ротный, комбат, зам. комполка, зам. командира дивизии, бригады, начальник штаба армии. И наконец - командарм

Награды

Орден «За военные заслуги;

Два ордена Мужества;

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени;

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

На все просьбы журналистов дать интервью, Андрей Иванович отвечает одинаково: «Давайте поговорим после операции. Работы много».

Подчиненные Сычевого рассказывают, что их командир бывает очень жестким с теми, кто «тянет резину» с выполнением приказа. «Иногда врежет по седьмое число». Но если поймет, что сгоряча перебрал в словах или несправедливо устроил разнос офицеру, - обязательно извинится.

Сычевой приказал подчиненным командирам частей все доклады с передовой начинать с сообщения о состоянии личного состава.

Уже через 4 дня после начала операции иностранная разведка пронюхала, что Сычевой «вторгся на Украину» и 28 февраля 2022 года Евросоюз объявил, что генерал - под персональными санкциями.

А наши источники в Минобороны России рассказывают, что командующего 8-й армии «отбирали с особой тщательностью», отдавая предпочтение тем, кто проявил себя в боях. Ведь 8-я армия вместе с входящей в нее 150-й отдельной мотострелковой дивизией (Новочеркасск) должна стать основой прикрытия всей южной части юго-западного стратегического направления. То есть, обеспечить безопасность на границе с Украиной.