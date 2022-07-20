Тигран Кеосаян высмеял ноющего после побега из России бывшего мужа Марины Голуб

Актер Анатолий Белый. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Анатолий Белый уволился из театра и спешно уехал из России, о чем громко и пылко рассказал в соцсетях. Вот только бывшие коллеги не сильно скорбят по звезде фильма "Умножающий печаль". Многих возмутило лицемерие артиста, который ни словом не поблагодарил бывшую жену Марину Голуб. К слову, ныне покойную. А ведь именно она сделал из Анатолия знаменитость. Сначала привела никому не известного Белого к Олегу Табакову, умоляла мэтра взять мужа в спектакль. Потом ввела в актерскую тусовку. Но артист про погибшую в ДТП женщину даже не вспомнил. Так что его слова иначе как позерством не называют. За это его и раскритиковал режиссер Тигран Кеосаян.

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр. И вырвал его из себя с кровью", - написал в блоге 49-летний Анатолий Белый.

Столь пафосные речи актера удивили Тиграна Кеосаяна. Режиссер обратился к сбежавшему артисту. "Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Скажи, пожалуйста, какие я могу увидеть у тебя работы, участие в ток-шоу, аналитические статьи", - поинтересовался Тигран в своем шоу "Кеосаян daily".

Поведение Белого и его коллег, сбежавших из России, он назвал двуличием. "Вы - тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и ассоциироваться с этой властью не хотите. Я хочу спросить, где я могу увидеть ваши работы, мысли, посты?" - вопрошает 56-летний режиссер.

По его мнению, Анатолий и его уехавшие коллеги лишь транслируют чужое мнение. "Актеры произносят плохой, а иногда очень талантливый текст, написанный очень умными драматургами. Иногда - бывает счастье - еще и режиссер хороший. Они произносят этот текст и по мере таланта делают его в большей или меньшей степени своим, органичным. И в какой-то момент они, играя дядю Ваню, начинают ощущать, что мудрость чеховская к ним тоже куда-то перетекает. Это нормальная история подмены… А человек слаб, он начинает играть некую роль", - заключил Кеосаян.

Ранее артисты МХТ им. Чехова, где служил Анатолий Белый, рассказали, что на протяжении всех последних месяцев артист вел себя более чем странно. Он приходил на спектакль, запирался в гримерке, никого не пускал к себе. Репетиций мужчина не посещал, а на сцену выходил только после третьего звонка. Отыграв, не всегда выходил на поклоны, а если и выходил, то с выражением лица, полным скорби. Ибо, как он пишет, "не мог видеть смеющихся в летних кафе людей, не мог слышать веселую музыку, льющуюся из открытых дверей".

При этом на фото из Израиля он вполне себе выглядит счастливым и радостным. Говорят, даже ходит на пляж. То есть от прежнего траура внезапно не осталось и следа.

Кроме того, Анатолий пришел 30 июня на прощальный банкет по случаю закрытия сезона, поднял бокал и сказал: "Так складываются обстоятельства, что я должен покинуть страну. Вы все для меня родные, любимые, я благодарен Табакову, Хенкиной, которая меня заметила и привела во МХАТ".

Кто-то из коллег поперхнулся. "Для нас это было выступление такого Актера Актерыча. Во-первых, от родных не уезжают, и зачем бросаться словами? А во-вторых, все знают, кто на самом деле привел в театр Белого, которого здесь никто и не знал. Это сделала его прежняя жена - актриса Марина Голуб, умолявшая Олега Табакова взять мужа в спектакль. Но он про нее даже не вспомнил. Так что его слова иначе как позерством не назовешь", - цитирует одного из артистов сайт mk.ru.