Запрещают пить воду и заставляют играть в снежки: Самые странные правила поведения на работе

Офисные правила порой мешают работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Да» и «нет» не говорить, черно-белое не носить». Кто из нас в детстве не играл в эту игру? Да почти все, но кое-кто, похоже, не наигрался и наверстывает упущенное сейчас, издавая рабочие приказы с весьма «оригинальными» правилами. А что подчиненные от них хватаются за голову – так на то они и подчиненные, вот пусть подчиняются и не спорят. Не нравится – увольняйтесь. А если остались, то будьте добры - каблуками не цокать, в туалетах не кучковаться и голыми подмышками не сверкать.

Такие правила поведения недавно ввели для сотрудников сети магазинов «Красное&Белое». Документ, разумеется, для служебного пользования, но произошла утечка и теперь весь мир знает, что «еду из столовой выносить нужно только в непрозрачном контейнере».

КОРИДОР - НЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК

Впрочем, некоторые правила корпоративной этики от «К&Б» вполне разумны. Например: «Уважайте чужой труд: запрещается разговаривать по телефону на неслужебные темы в коридорах, туалетах, лестничных маршах». Или - «Стоит здороваться с людьми, которых вы встречаете в офисе». Быть приветливыми – это вообще здорово. Плохо, когда приходится элементарные вещи объяснять сотрудникам в приказном порядке. Особенно по дресс-коду.

В частности, свод служебных правил указывает, что нельзя ходить на работе без нижнего белья, с голыми подмышками, открытым животом, в узкой обтягивающей, прозрачной или спортивной одежде. Короткие шорты тоже под запретом. Хотя некоторые покупатели вовсе не отказались бы лицезреть продавщиц в такой «форме» - глядишь, и купили бы больше.

Но это еще не все.

«Если Вам делают замечание, быть может даже какой-то незнакомый человек, прислушайтесь - наверняка, это не просто так».

«Передвигаясь по коридорам, не топайте. Запрещена обувь с металлическими набойками, приветствуется обувь без каблуков на мягкой подошве».

«Туалет - это не место для бесед и встреч».

«Запрещается собираться больше двух человек и прогулочным шагом передвигаться по коридорам или решать какие-то вопросы. Для этого есть переговорные комнаты».

«Каждому действию свое место. Ешь в столовой, спишь дома, работаешь в офисе».

«Запрещается есть на рабочем месте и выносить еду из столовой в прозрачном контейнере или пакете».

Ну и мое любимое. «Мы не курим в офисе. Отнимая здоровье у себя, ты воруешь время для дела. Если же сотрудник будет замечен с сигаретой в рабочее время, то будет оштрафован и при повторном инциденте уволен».

РАЗ В ГОД И СТЕПЛЕР СТРЕЛЯЕТ

Авторы сего документа не одиноки в своей оригинальности. Есть, оказывается, и похлеще правила офисной жизни. Недолгий серфинг в сети и вуаля - вот самые любопытные.

«Сотрудникам не разрешается пить воду из бутылки. Можно только из маленьких стаканчиков, которые после использования должны быть немедленно выброшены». Таким оригинальным запретом отличилась одна из компаний. Тут прямо Венечкой Ерофеевым навеяло и его книгой «Москва-Петушки». Только не «немедленно выпил», а выпил - и немедленно выбросил.

В некоторых компаниях «профсоюзы запрещают сотрудникам передвигать стол в кабинетах. Для любой перемены места мебели необходимо вызвать специальных рабочих, даже если вы хотите просто чуть-чуть подвинуть стол!» То ли специальные рабочие для того и наняты, чтобы по чуть-чуть столы двигать, то ли они обучены двигать так, чтобы пол не поцарапать. Загадка!

Принтер выключать нельзя в некоторых офисах. Совсем. Объясняют запрет «гарантийными условиями производителя». Кто там мечтал изобрести вечный двигатель? Вечный принтер уже есть.

Есть в России такая юридическая контора, в которой курьерам запрещено носить груз в руках по территории большого офиса. Только в тележке.

Еще в одной компании степлерами без защитных очков пользоваться нельзя. И то верно: вылетит скрепка и прямо в глаз. Вы ведь в курсе, что раз в год и степлер стреляет? Также нельзя иметь в карманах любые предметы, напоминающие по форме мобильные телефоны, включая бумажник и пачку жевательной резинки.

А в некоторых организациях категорично запрещено брать дополнительные заработки. Если совмещаешь, значит неблагонадежен и даже неверен своей основной работе.

То, что печенье с общего подноса без спроса есть нельзя, оставим без комментариев.

- Мы часто проводим прямые эфиры, записываем вебинары с экспертами рынка труда для соискателей, - рассказали мне представители сервиса Зарплата.ру. – Так вот, на одном из эфиров эксперту задали вопросы, насколько правомерно не отпускать сотрудников с рабочего места даже на 5 минут. Имеет ли право требовать HR-директор подбирать цвет колготок в соответствии дресс-коду. Также был вопрос, почему руководство заставляет ходить всех отделом одновременно обедать, должно ли быть так?

Отдел, на обед шагом марш! - смешно и грустно одновременно.

А КАК У НИХ?

Тайвань. Сотрудники фирмы, торгующей голландскими продуктами, должны быть на работе в традиционных деревянных голландских башмаках - кломпах.

Франция. Крупная сеть супермаркетов требует, чтобы все сотрудники умели кататься на роликах.

Швеция. Зимой подчиненных шведской фирмы каждый день обязали играть в снежки в перерывах.

Япония. Отошел от рабочего места (даже если в туалет или на перекур), прежде выбери на компьютере функцию «Выйти», обозначь в специальной программе цель своего ухода, время возвращения и телефон, по которому тебя можно будет найти во время отсутствия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«За нарушение правил нельзя штрафовать и увольнять»

- Никто не запрещает работодателям придумывать правила внутри организации, которые являются рекомендациями для поддержания корпоративной культуры, - считает эксперт по трудовому праву, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова. – Но обращайте внимание на то, как он написан. Если в документе используются слова «важно», «нужно» или «необходимо для клиента», нарушений нет. Если написано – «обязан», «должен» и указаны меры наказания – штрафы или увольнения, то это нарушение трудового законодательства. Во-первых, в трудовых отношениях нет системы штрафов. Во-вторых, на основании нарушение правил дресс-кода или поведения уволить нельзя. Такой статьи в трудовом кодексе нет.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Есть такая обязанность – природу беречь

Но не все требования руководства к сотрудникам относительно поведения в офисе уходят за грань здравого смысла. В последнее время стало привычным делом формировать у коллег правильные привычки. Например, заботиться об окружающей среде.

Как выяснил сервис Зарплата.ру, почти треть российских компаний (29%) начали внедрять экологичный подход: отправлять отходы на переработку, сортировать мусор и практиковать отказ от одноразовой посуды и пакетов. Из них:

23% компаний отправляют отходы на переработку,

15% отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов,

13% установили в офисе раздельные контейнеры для сортировки мусора,

10% сокращают потребление бумаги и электроэнергии.

4% практикуют сбор макулатуры,

3% установили в офисе контейнер для сбора использованных батареек,

2% сделали на парковке розетку для электромобилей,

1% используют на кухне измельчитель бытовых отходов (диспоузер).

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