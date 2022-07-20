«Дедушка легкого поведения»: после визита Байдена в Саудовской Аравии поиздевались над его «нищенскими» просьбами

Встречал Байдена наследный принц Мухаммед бен Сальман, с которым с первых мгновений у американского лидера не задалось Фото: СОЦСЕТИ

Ближневосточное турне Джо Байдена завершилось не столь победоносно и успешно, как того ожидали в Белом доме. Президент США пытался убедить страны Ближнего Востока повысить объемы добычи нефти, чтобы таким образом опустить цены на мировом рынке и насолить России. В первую очередь ставка делалась на согласие Саудовской Аравии.

Встречал Байдена наследный принц Мухаммед бен Сальман, с которым с первых мгновений у американского лидера не задалось. Вместо ожидаемого рукопожатия Байден панибратски приветствовал принца кулаком, мол, меры предосторожности в связи с коронавирусом. И это вызвало в сети насмешки. Сразу припомнили, как в 2019 году бен Сальман радостно и широко приветствовал президента России Владимира Путина.

Впрочем, эта встреча могла не состояться и вовсе. Байден ранее неоднократно обвинял непосредственно наследного принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашокджи. Поэтому перед переговорами Байдену пришлось дать заднюю - он оправдался, что ради решения энергетического кризиса готов поскупиться принципами. Такого не оценили в первую очередь в самих Штатах. Пользователи писали в Твиттер: «Давайте будем последовательны. Нельзя говорить, что имеем дело с диктаторами-убийцами, но здороваться с ними, как будто они старые братаны (намек на тот самый удар кулаком — ред.)».

Фото: СОЦСЕТИ

Попытки Байдена оправдаться и подготовить благоприятную почву не оценили и в Саудовской Аравии. Ученый, журналист газеты Al Jazirah Ахмеда аль-Фарраджа опубликовал в своем Твиттере мем, на котором Байден пришел на встречу с официальными лицами с канистрой для бензина. Картинку репортер снабдил комментарием: «Жесткая американская комедия».

Фото: СОЦСЕТИ

Другие пользователи тоже решили не останавливаться. На одной из картинок Байден изображен в качестве «дедушки легкого поведения» из-за того, что ему пришлось отказаться от своих прежних обвинений в адрес саудовского принца.

Фото: СОЦСЕТИ

На другой автор метко подловил Байдена на непоследовательности: у себя дома, в США он, по сути, наступает на горло нефтяникам и продвигает экологическую повестку, а от арабских монархий требует, напротив, снять все ограничения.

Фото: СОЦСЕТИ

Издание Politico также поглумилось над страданиями западных лидеров.

«Это очень грязный бизнес», - сетует Байден, держа заправочный пистолет у колонки с надписью «саудовская нефть»

«Ага, расскажи мне об этом», - отвечает ему канцлер Германии Олаф Шольц, держа в руках аналогичный пистолет от колонки с надписью «российский газ».