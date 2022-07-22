От банка до fashion-съёмок или никогда не поздно последовать за мечтой

Мавлюда Аманова

В конце июня 2022 года в Москве прошла Московская неделя моды - яркое fashion-событие, в котором приняли участие российские дизайнеры, fashion-блогеры, байеры и другие профессионалы индустрии. Тверская площадь превратилась в своего рода индустриальный кластер с модным цехом. Образовательные лекции, программы и воркшопы, а также ряд модных показов — все для популяризации и продвижения московской fashion & beauty индустрии. Мы попросили известного российского визажиста Мавлюду Аманову поделиться секретами успеха и рассказать нам о закулисье модной и востребованной профессии. Мавлюда – победитель международных конкурсов и обладатель Гран-при престижного чемпионата. Ее работы можно увидеть в самых известных глянцевых журналах, вроде Tatler, Cosmopolitan, Esquire, GQ и ELLE MAN. А среди ее благодарных клиентов звезды театра и кино: Евгений Миронов, Дмитрий Певцов и Виктория Мирошниченко.

- Мавлюда, привет! Очень рад нашему знакомству. Спасибо, что нашла время для нашего интервью.

- Добрый день! Взаимно, мне тоже очень приятно.

- Когда я читал информацию о тебе и готовился к интервью, информации о твоих съемках, проектах, показах, победах в конкурсах оказалось так много, что мне пришлось изрядно попотеть, чтобы составить краткую презентацию о тебе.

- Скажи, пожалуйста, как ты пришла в профессию визажиста и смогла достичь таких высот и стать востребованным специалистом в России и за рубежом?

- Свой путь визажиста я начала имея за плечами внушительный опыт работы в банковской сфере. Тут, в принципе, история стандартная. Будучи уже состоявшимся специалистом, сменила профессию. После рождения первого ребенка изменились приоритеты. Захотелось перемен, более творческой работы, интересных проектов, знакомства и общения с интересными людьми.

Хотелось более свободного графика, который я смогу выстраивать под себя, уделять больше времени семье, ведь у меня на тот момент был маленький ребенок. Но в этом, кстати, я допустила просчет. (смеется) Мой график визажиста сумасшедший и ненормированный. Работа без выходных, иногда съемки начинаются и в 5 утра, а закончиться могут глубокой ночью. Но я не жалуюсь. Я влюблена в свою работу и очень счастлива, что решилась на перемены, а моя семья поддержала меня.

Поскольку я начала строить новую карьеру уже в зрелом, скажем так, возрасте, времени на раскачку не было. Я сразу максимально вложилась в свое обучение у лучших визажистов России, Европы и США. Собрала профессиональный дорогущий кейс. И была готова максимально выкладываться в новой для себя роли. И, конечно, работала, работала, безумно много работала. Бралась за любые проекты и возможности набраться опыта.

- Здорово! А помнишь свою первую съемку для глянца? Что за издание это было?

- Помню эту съемку прекрасно. Это был журнал Cosmopolitan. Все происходило в Москве, на открытом воздухе. Красивейшая локация, но погода подвела немного. Был просто сумасшедший ветер, периодически начинался дождик.

Спасла моя техника нанесения водостойкого макияжа. Глаза, тушь, тени, помада, тон. Все выглядело идеально и не потекло при попадании дождя. Мне не пришлось поправлять мэйк каждые 10 минут и тормозить всю команду.

В итоге все прошло супер, я волновалась, конечно, но справилась со своими задачами на 5+. Не могла дождаться выхода номера. Безумно хотелось увидеть свою работу на страницах такого суперпопулярного журнала. Ведь я читала его практически с самого детства. И вот, наконец, беру номер, с легкой дрожью в руках листаю свежие страницы, а мое имя забыли указать, что макияж для моделей создавала я…

Но я не расстроилась, очень гордилась собой и своей работой. Съемки проходили совместно с известным брендом ювелирных украшений, и эти ребята из бренда тоже были в восторге. Все получилось очень красиво.

- Расскажи, пожалуйста, с какими сложностями чаще всего сталкивается визажист во время работы на fashion-съемках?

Ну, во-первых, это работа с людьми и все вариации человеческого фактора тут встречаются. Вокруг тебя постоянно просто толпа абсолютно разных по характеру людей. Уж точно не работа для интроверта. Умение решать и выходить без потерь из конфликтных ситуаций обязательно. То есть тут визажист еще немного и психолог. Но в этом я профессионал, ведь у меня двое детей (смеется). То есть всегда быть дружелюбным, позитивным, уметь быстро собраться в стрессовых ситуациях. Это обязательно.

Как-то для одних важных съемок для известного бренда модель накануне посетила косметолога, сделала пилинг и инъекции. Ну немного не подумала, бывает. А ответственность за результат на мне. Ведь я отвечаю за идеальный макияж и ее внешний вид. Я выкрутилась, конечно, возможности макияжа практически безграничны, но понервничала я тогда прилично.

Пунктуальность. Это святое. Время – деньги, выражение хоть и избитое, но абсолютно тут верное. Ведь съемки – это командный процесс и весьма дорогостоящий. И сразу станет ясно, кто слабое звено в команде.

Умение расставлять правильно приоритеты и быть профессионалом. Все, что не касается работы, надо на время съемок или показа вынести за скобки: дети, личная жизнь, усталость, голод. Свою победу на международном конкурсе для визажистов в 2020 году я одержала уже будучи на больших сроках беременности. Тот еще был челлендж. От этого победа для меня была еще ценнее.

Умение работать в строго заданном направлении, в соответствии с заранее согласованным mood – бордом. То есть «я художник – я так вижу» не принимается. Конечно, есть проекты, где требуется креатив и выход за привычные рамки. У меня есть несколько персональных фотовыставок в зарубежных журналах Feroce Magazine, Salyse Magazine и Ellements Magazine.

Там я проявила свою креативность по полной. Но в большинстве проектов визажист заранее согласовывает образ, макияж, продумывает палитру, подбирает средства. И вперед. Надо очень быстро и качественно нанести макияж. Иногда это может быть и 10-15 минут на модель. Если речь идет о показах.

- Кстати, это очень интересный момент. Давай остановимся на этом чуть подробнее. Ведь мы, обыватели, видим, скажем так, уже готовый продукт. Где все прекрасно и идеально. А что творится там? В процессе подготовки, по ту сторону подиума?

- О, там все очень интересно и слаженно. Конечно, есть место и нестандартным ситуациям, например, модель опаздывает или решила пойти быстро перекусить с уже готовым макияжем.

Кстати, тут меня тоже очень выручает мой водостойкий макияж, ведь модели по многу раз переодеваются, потеют, едят и пьют. Но в целом все участники показа действуют слаженно и быстро: модели, дизайнеры, визажисты, стилисты, организаторы, фотографы.

Я работаю ведущим визажистом в агентстве The Agent (крупнейшее в России fashion-агентство – прим.ред.) и руковожу своей командой визажистов. Со специалистами из агентства мы регулярно готовим моделей для показа коллекций российского дизайнера Alena Akhmadullina. Также я уже несколько лет сотрудничаю с Домом Моды Sahera Rahmani. Я заранее обсуждаю с дизайнером образы, макияж, мы составляем mood-борды показа. Моя задача донести эту информацию до своей команды, объяснить какие средства мы будет использовать и, конечно, в день показа отработать на высшем уровне.

Иногда я сама удивляюсь, с какой скоростью могут двигаться мои руки. Бывали случаи, когда мне нужно было за 5 минут создать полноценный подиумный макияж для модели. Вот для этого с такой тщательностью мы и готовим mood-борды и наводим порядок в кейсах. Иначе в этой профессии не выжить. Творчество - это только со стороны хаос. Но и в этом хаосе есть свой порядок!

- В одной статье о тебе я прочел, что ты победитель международных конкурсов и чемпионатов? Зачем нужно участие в профессиональных соревнованиях и конкурсах? Что это дает визажисту?

- Расскажу конкретно про себя. Что это дает лично мне. Хотя, думаю, мотивация примерно у всех визажистов одинаковая.

Во-первых, такого рода мероприятия собирают огромное количество интересных и знаменитых людей из индустрии красоты. Это ведущие визажисты мировых косметических брендов, фотографы, редакторы глянцевых изданий, стилисты, дизайнеры, продюсеры. Это такая профессиональная «тусовка». И участие, и победа в конкурсе прекрасная возможность заявить о себе и доказать свой профессионализм.

После Гран-при на «Золотой кисти Федерации» в 2020 году я получила множество приглашений в крупные проекты с большим бюджетом. Вот так удачно и грамотно проявила себя на соревновании.

Во-вторых, это профессиональное развитие. Чувствуешь, что не стоишь на месте и все было не зря. Это нереально круто. Понимаешь, что да, я взяла и эту высоту. Ведь на конкурсе недостаточно просто сделать хорошо свою работу, надо сделать ее лучше всех. А с тобой участвуют ведущие визажисты из индустрии, очень сильные соперники.

В-третьих, это самое настоящее творчество и выход за рамки. Супер встряска для мозгов. Начинаешь готовиться, адреналин кипит, глаза горят, изучаешь работы других классных визажистов. Приходят очень крутые инсайты, которые потом можно удачно интегрировать в свою работу. А это огромный плюс к мастерству и профессионализму визажиста.

Также это прекрасная возможность быть в курсе трендов в индустрии, увидеть актуальные тенденции, как работают другие мастера. Такой обмен опытом.

- Есть какая-то тематика работ для конкурсов или это полностью на 100 % творческий процесс для визажиста?

- Ну скорее есть номинации. А внутри уже этой номинации начинается креатив. Например, вечерний макияж, nude, свадебный. При желании визажист может попробовать свои силы в каждой номинации, это не запрещено правилами. В каждой номинации жюри выбирает победителя по результатам общего голосования. И еще есть Гран-при. Это самая главная награда конкурса и вершина успеха.

- Насколько я знаю, ты обладатель Гран-при на Международном Чемпионате «Золотая кисть Федерации 2020». Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Как происходит отбор и само соревнование?

- Отбор, в принципе, стандартный. Необходимо подать заявку, заполнить анкету и прислать свое портфолио. С этим у меня проблем нет. Я регулярно принимаю участие в съемках для глянца, в показах и съемках для известных брендов.

Организаторы изучают всю информацию и портфолио, дают одобрение на участие. Ведь в конкурсе участвуют лучшие из лучших. Все визажисты очень сильные.

Чемпионат «Золотая кисть Федерации» международный, визажисты из разных стран соревнуются на конкурсе.

В жюри Чемпионата входили топовые визажисты. Например, Евгений Лукьяненков (главный визажист брендов Guerlain, Helena Rubinstein) и Ирина Абызова (известный мастер-визажист международного класса). Для меня очень важна оценка и признание моих работ и моих профессиональных навыков такими известными в индустрии визажистами. И они единогласно присудили мне Гран-при.

- А расскажи, пожалуйста, про конкурс Aurora Awards в Москве? Какие были сложности?

- Это скорее не конкурс, а целая премия в сфере красоты и здоровья. Очень значимое и громкое в бьюти-мире мероприятие. И в рамках этой премии проходят разные соревнования, конкурсы для представителей бьюти-профессий.

Я принимала участие в Aurora Awards в 2021 году и получила первое место в номинации «Лучший преподаватель по макияжу». Это была задача не из лёгких, но я с ней справилась. В этой номинации очень высокие требования к участникам.

- Ты ведь тоже являешься экспертом- судьей? Это очень ответственно, на мой взгляд. Тяжело ли делать выбор на конкурсе? Выбрать лучшего из лучших?

- Если честно, тяжеловато. Но я и другие члены жюри советуемся и принимаем общее решение. Чаще всего, наши оценки совпадают. Мне тут, кстати, очень помогло мое участие в аналогичных конкурсах. Этот опыт по ту сторону жюри, так сказать.

Расскажу про Международный Чемпионат «Melagrana Awards», где я выступала в роли эксперта-судьи в жюри.

Я оценивала работы других визажистов. Было несколько номинаций: юниор, мастер и профи-эксперт. Я оценивала работы визажистов в номинации профи-эксперт. Ребята все были очень сильные.

- А как попасть в жюри?

- В жюри попасть непросто. Комитет конкурса рассматривает различные кандидатуры. Обязательно экспертность, большой опыт работы в индустрии, востребованность, участие в масштабных проектах, победы в значимых конкурсах, членство в профессиональных ассоциациях.

Именно после моих побед в международных конкурсах меня стали приглашать в жюри в качестве судьи-эксперта. Это очень почетно для визажиста и означает признание его профессиональным сообществом. Эдакий знак качества.

- Ты только что сказала про членство в профессиональных ассоциациях. А что это за ассоциации? Можно узнать поподробнее?

- Расскажу про ассоциацию, членом которой я уже несколько лет являюсь. Хотя, безусловно, она не единственная.

Это ассоциация индустрии красоты и здоровья World Beauty association Dore. В эту ассоциацию входят самые востребованные мастера из beauty и fashion сферы России и Европы.

Членство в DORE высоко ценится в индустрии красоты. Именно среди профессионалов. То есть это признание и престиж в профессиональном сообществе. Скажем так, уже другой, более высокий, уровень развития мастера и показатель его всестороннего развития. Потому как для DORE важно быть не только востребованным и успешным специалистом, важно еще быть способным внести что-то новое, уникальное, в целом в индустрию красоты.

Я являюсь автором своих уникальных техник: это водостойкий макияж, мужской груминг и тридинг. Эти техники популярны в индустрии, их используют другие визажисты, они помогают им повышать качество своей работы, а значит в целом я принесла пользу индустрии. Для DORE это важно.

Члены ассоциации DORE постоянные почетные гости конкурсов красоты, показов и премий. Вообще, многие визажисты мечтают вступить в DORE. И мне часто мои коллеги говорят, что я своим примером вдохновляю их и мотивирую. Что это все, конечно, очень сложно, но возможно. И они тоже будут стараться достичь таких же профессиональных высот.

Также я являюсь, как мы сегодня уже говорили, победителем престижных конкурсов и чемпионатов, преподавателем на своих авторских мастер-классах и членом жюри, а это подтверждает мою экспертность.

То есть, как видите, нашу маму и тут, и там показывают (смеется). Но на достигнутом останавливаться не собираюсь. Перспективы в профессии визажиста безграничны. Не хочу упускать ни единой возможности!

- Мавлюда, спасибо тебе огромное за такую интересную беседу. Было невероятно увлекательно следить за твоим профессиональным развитием! Остается только пожелать тебе новых побед и новых Гран-при.

- Благодарю. Я тоже прекрасно провела время в твоей компании.