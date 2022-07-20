B Китае предприняты чрезвычайные меры реагирования Фото: EAST NEWS

На северо-западе Китая в регионе Нинся-Хуэй выявлен один человек, заразившийся бубонной чумой. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая. По информации китайских СМИ, заболевший чумой приехал в Нинся из другого региона, откуда именно, не уточняется. Роспотребназдор сообщил, что у нас в стране предприняты все меры для того, чтобы исключить завоз бубонной чумы из Китая.

Если китайский случай - это действительно бубонная чума, то у человека есть больше шансов успешной пройти лечение и выздороветь, чем в случае с легочной формой этой инфекции. Поскольку чума – высокозаразное заболевание, славящееся высоким уровнем смертельных исходов, в Китае предприняты чрезвычайные меры реагирования. Однако событию присвоен лишь четвертый уровень тревоги, который считается самым низким уровнем биологической угрозы в национальной системе экстренного реагирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, чума – это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Yersinia pestis или «чумные палочки». Переносят заразу мелкие грызуны и живущие на них блохи. Человек заражается при укусе животного или блохи, при непосредственном контакте с кровью больных животных, а также через воздух в зараженной зоне.

Чума может быть очень тяжелым заболеванием, особенно в ее септической и легочной формах, с коэффициентом летальности от 30% до 100% (процент умерших от числа заболевших, - прим. ред.), если болезнь не лечить вовремя.

Природные очаги чумы встречается практически на всех континентах мира, но большинство случаев заболевания людей с 1990-х годов произошло в Африке. В Китае случаи заболевания чумой регистрируются не так часто. Был один случай в 2021-м году, тогда пациент успешно прошел лечение и выздоровел. Зато в июле 2020-го было несколько случаев инфицирования бубонной чумой в Монголии и Китае, говорили о четырех заболевших и трех смертельных исходах.

Как люди заражаются чумой в современном мире?

- В наши дни вспышки чумы возникают как результат инфицирования человека из природного ареала, поскольку чумная бактерия Yersinia pestis сохраняется в разных животных, которых могут употреблять в пищу сырыми, без термической обработки, - говорит врач-инфекционист Иван Коновалов. - В таком случае можно заразиться, вдыхая испарения крови, при прямом контакте от попадания капелек крови и при употреблении в пищу.

В Монголии до сих пор едят сырое мясо сусликов и пьют их кровь, это делают в ритуальных культах. Если чума приобретает легочную форму, то она уже может передаваться от человека к человеку контактным и воздушно-капельным путем.

В России тоже случаются эпизодические вспышки бубонной чумы, которые связаны с традициями некоторых народов поедать сырое мясо животных. Заражаются и охотники, когда снимают шкуру животных.

Кстати, в России еще с середины прошлого века отработаны противоэпидемические мероприятия против этой инфекции, суть которых в том, чтобы как можно быстрее локализовать очаг вспышки, перекрыть все входы и выходы на территорию, а дальше проводить лечение заболевших и профилактику тех, кто с ними успел проконтактировать.

Вакцина от бубонной чумы тоже существует. В отдельных регионах России она используется для прививок людей из группы риска, охотников, например. Также прививают всех, кто контактировал с заболевшим человеком.