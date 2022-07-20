Казахстанские корни астанинского формата

Накануне в Тегеране завершился уже 19-й по счёту саммит стран-гарантов Сирийского урегулирования. Он длился больше часа, до его начала российский президент провёл двусторонние переговоры с главами Ирана и Турции, а также встретился с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.

Участники встречи приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике».

В документе выражается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава ООН, говорится, что участники намерены продолжать совместную борьбу с терроризмом, осуждают ситуацию на севере Сирии, отмечая, что достижение безопасности в этом регионе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

Помимо этого, Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, выразили озабоченность в связи с гуманитарной обстановкой в Сирии, заявили, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, который осуществят сами сирийцы при содействии ООН. Президенты России, Турции и Ирана подтвердили намерение продолжать операции по освобождению задержанных и похищенных лиц в рамках профильной рабочей группы астанинского формата.

Главы государств «астанинской тройки» готовы содействовать безопасному и добровольному возвращению беженцев в места постоянного проживания. Путин, Раиси и Эрдоган намерены укреплять трёхстороннюю координацию в самых различных областях.

Владимир Путин подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает ситуация на неподконтрольных сирийским властям территориях. «Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма». По его словам, этому способствует деструктивная линия западных стран во главе с США.

Среди других вопросов, затронутых на встрече, был экспорт украинского зерна. «Турецкая республика и лично господин Эрдоган много сделали, чтобы была достигнута договорённость по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос так: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками на экспорт российского зерна, будут сняты», – сказал Президент России.

Глава государства предложил провести следующий 20-й саммит астанинского формата в России. «Хочу отметить, что следующий саммит астанинской «тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», – заключил Владимир Путин. Он назвал прошедший в Тегеране саммит государств-участников астанинского формата по урегулированию в Сирии полезным и содержательным.

«Казахстан смог собрать у себя тех, кто не мог встретиться друг с другом самостоятельно»

Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии в астанинском формате были инициированы президентом России по предложению тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В декабре 2016 года в телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы двух государств договорились предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс мирных переговоров, помимо Женевы, на новой площадке, в качестве которой называлась столица Казахстана Астана, позже переименованная в Нур-Султан.

Первый раунд переговоров по Сирии прошёл в Астане 23-24 января 2017 года. В нём приняли участие делегаты правительства Сирии, вооружённой оппозиции, представители России, Турции и Ирана, а также ООН.

Встреча в столице Казахстана стала первым случаем, когда делегации Дамаска и оппозиции сели за стол переговоров, хотя и непрямых. Казахстан смог собрать у себя тех, кто не мог встретиться друг с другом самостоятельно».

Астанинская конференция не превратилась в классические talks about talks, когда впереди много времени и можно позволить себе тратить ресурсы и силы, бесконечно долго. С казахстанской «подводной лодки» почти невозможно было сойти. Одним из главных военных итогов переговоров стала договорённость о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трёхстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня.

Несколько раньше, в 2015 году, после ряда встреч представителей сирийских оппозиционных сил в столице Казахстана была создана Астанинская политическая платформа, которая весной 2017 года пригласила сирийских учёных, конституционалистов и политических деятелей для разработки новой конституции страны. Проект Конституции Сирии был завершён в июле 2017 года при участии французского эксперта-конституционалиста Ксавье Латура, а также бывших министров иностранных дел Турции и Италии.

Международная миротворческая миссия Казахстана становится ещё более востребованной

Вклад работы членов астанинского формата в урегулирование сирийского конфликта признан Организацией Объединенных Наций и многочисленными мировыми лидерами. Астанинский процесс дополняет Женевский, и оба призваны обеспечить мирное и стабильное разрешение сирийского конфликта.

Директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев называет астанинскую инициативу попыткой «расшить» противоречия, т.е. провести переговоры, казавшиеся невозможными. «Попытка была успешной. Но она не была решением всех проблем, хотя в тот момент дала эффект, – считает российский политолог. – Говорить о перспективах сложно: сегодня мир очень изменился по сравнению с тем, каким он был в момент, когда процесс был запущен. С одной стороны, как прецедент, он всё равно нужен. С другой, вряд ли сегодня можно надеяться, что переговоры пойдут так же, как пошли тогда: слишком много вокруг перемен. Астанинский формат сыграл важную роль, потому что было взаимное доверие. Я не уверен, что сегодня его будет так же легко достичь».

Что же касается роли Казахстана в сирийском урегулировании, то, по мнению Дмитрия Журавлева, она очевидна – в подобных переговорах необходим посредник, которого уважают обе стороны или любое количество сторон, участвующих в переговорах. «Когда-то таким посредником была Австрия, когда-то Швейцария. В данном случае им стал Казахстан. Миротворческий авторитет Казахстана сыграл свою роль, именно поэтому формат назвали «астанинским». Республика Казахстан – страна, которая принимается всеми ключевыми государствами мира, поэтому именно Казахстан смог собрать у себя тех, кто не мог встретиться друг с другом самостоятельно», – сказал директор Института региональных проблем.

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркнул, что «нужно отметить и роль Казахстана как страны, организовавшей площадку для успешной работы нового формата, ставшей в этот момент ещё одним реальным мировым центром принятия важных международных решений».

По его мнению, с фактической потерей Финляндией и Швецией статуса нейтральных государств, международная миротворческая миссия Казахстана становится ещё более востребованной.

«Астанинский формат может стать эффективнее Хельсинского...», – уверен Дмитрий Солонников.

«На этом первом этапе обойтись без ООН и США было невозможно. Первое заседание проходило в сложный для официального Дамаска период, и переговорный процесс должен был быть подкреплён активным участием разных официальных заинтересованных сторон. Но дальше их роль была сведена к минимуму и вообще исчезла.

По сути, реальную доминирующую роль играли именно три страны- инициаторы, названные по итогам переговоров странами-гарантами.

Важнейшим результатом было объявление о начале работы конституционного совещания, по выработке основ новой Конституции Сирийской Арабской Республики, которая должна стать основой мирного урегулирования внутрисирийского процесса и открыть дорогу к всеобщим выборам с участием различных политических сил.

С 2017 года ситуация в Сирии заметно изменилась, да и мировая политическая обстановка стала существенно иной.

Страны-гаранты теперь могут использовать астанинский формат для собственных легитимных встреч под благовидным предлогом, на которых можно обсудить ряд важных мировых многосторонних и двухсторонних вопросов, не привлекая особого внимания к самому факту переговоров. Ситуация в Передней Азии такова, что периодические контакты России Ирана и Турции действительно являются гарантией стабильности не только в сирийском вопросе, но и в вопросах Южного Кавказа, а также возможностью обсудить тему палестино-израильской напряжённости (что особенно актуально сейчас в свете перманентного парламентского кризиса в Израиле).

Что касается Конституционного комитета Сирии, то его работа продолжается, хотя ощутимых прорывов пока нет.

Возможно, прошедшая встреча в Тегеране придаст ему новый импульс», – полагает политолог.