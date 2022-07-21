Андрей Никитин: «По газификации Новгородской области за 5 лет предстоит сделать столько, сколько до этого сделано за 50»

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Через три года газ придет во все районы региона

Одно из основных направлений работы региональной власти – газификация. На данный момент ее уровень лишь немного превышает 60 процентов. Однако до 2025 года планируется подключить к голубому топливу все районы Новгородской области, в том числе, 33 населенных пункта. Губернатор образно охарактеризовал предстоящий объем работ, как «сделать за пять лет столько, сколько до этого было сделано за пятьдесят».

– Это серьезный вызов. В теории возможны какие-то сбои, но практика говорит о том, что работы идут с опережением графика, например, в Хвойном. Уже в августе начнётся строительство газопровода до села Мошенское. Очень важно, что современное производство газовых труб организовано в Боровичах и сегодня этот завод наращивает мощности. Многое зависит от того, насколько быстро будет реализована большая инвестпрограмма «Газпрома»по строительству компрессорной станции для газопровода из Вологодской области в Тверскую. Он проходит через один из крупнейших городов региона - Пестово. От ввода в действие компрессорной станции зависит, как быстро будет газифицирован и сам город, и Пестовский район в целом, – сказал Андрей Никитин.

Губернатор добавил, что представители «Газпрома» и «Межрегионгаза» заверили его в своевременной реализации проекта.

ИКЕА уходит завод остается

Из-за ухода компании ИКЕА встал вопрос о продаже ее крупного производства, которое находится в регионе.

«Завод – это не избушка на курьих ножках. Он не встанет и никуда не уйдет. Там могут меняться собственники, но производство будет в любом случае работать», – заверил глава области.

Андрей Никитин пояснил, что сейчас претенденты на участие в сделке направляют запросы в головной офис ИКЕИ и ведут переговоры о покупке.

«Это очень серьезный промышленный актив. Региональной власти очень важно, чтобы будущий новый собственник был профессиональным. Это должна быть компания с компетенциями в области производства и реализации похожей продукции. С пониманием, что в Новгородской области в целом и Новгородском районе, в частности, сложилась очень правильная ситуация с точки зрения участия предприятия в социальной жизни, нормального подхода к тем людям, которые работают на предприятии и, безусловно, мы будем настаивать на сохранении всех этих принципов. Важно, чтобы будущий собственник был социально ориентированным», – озвучил публичную позицию властей области губернатор.

Однако, как подчеркнул Андрей Никитин, важно, чтобы пока идет процесс смены собственника, сохранился коллектив. В регионе активно развиваются многие другие предприятия в различных сферах, среди них «Акрон», «Сплав», «ДС-Контрол» и многие другие. Профессиональные кадры нужны всем, поэтому некоторые сотрудники завода ИКЕА уже нашли новую работу с зарплатой, которая не ниже, чем у западной компании.

На сегодняшний день вакансий в регионе достаточно. Особых проблем с безработицей губернатор не обозначил, но отметил, что есть локальные проблемы в таких городах, как Чудово, Неболчи, где нужно создавать рабочие места. Тем не менее, по каждому предприятию, которое испытывает сложности, у региональных властей есть понимание, что делать и какие проблемы требуют решения, какую альтернативную работу предложить людям.

Развитие туризма даст новый импульс развитию экономики региона

Самый главный показатель развития отрасли – деньги, которые туристы потратили в регионе. По данным Сбераналитики, оборот вырос с 2 до 4 млрд. Как следствие, в регионе за последние годы открыты более ста новых точек общественного питания. Появилось свыше полутора десятков современных гостиничных комплексов. Строятся еще несколько объектов, и никто из предпринимателей сферы туристического бизнеса, по словам Андрея Никитина, своих планов в связи с изменившейся экономической и геополитической ситуацией, не изменил, стройки идут.

– Оборот в 4 миллиарда, много это или мало? Для среднестатистического российского региона – это нормально. Для Новгородской области, для древней столицы Руси, это, конечно, смешно. Как минимум, должно быть в 4-5 раз больше. И нам еще расти и расти. Показатели хорошие, но пока работает эффект низкой базы, – отметил Андрей Никитин.

По мнению губернатора, дальнейший рост оборота туристической отрасли Новгородской области станет возможным, когда регион станет частью новых и действующих федеральных туристических маршрутов. В них должны входить не только Новгород, Старая Руса, Боровичи, Валдай, но и другие интересные для путешественников города области.

– Есть неплохой проект «Серебряное ожерелье», который реализуется в Северо-Западном федеральном округе. Недавно появилось еще два проекта «Государева дорога», который связан с трассой М10 и RUSSPAS, куда Новгородская область также вошла. Наша задача, стать частью путешествия, когда люди едут из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов нашей страны и посещают несколько городов. Важно сделать так, чтобы в каждом городе можно было остановиться в комфортном месте на ночь. Экономика сферы туризма эффективна только, когда человек ночует. Не меньшее значение имеет и то, что это туристам должен быть интересен не только сам Новгород или Валдай, но и Боровичи, Старая Руса и другие города области, – убежден Андрей Никитин.

О ремонте электросетей

Губернатор затронул и проблему крайней изношенности электрических сетей в области. Прошлой зимой из-за обильных снегопадов в районах были перебои с электричеством.

– Было поручение президента Владимира Владимировича Путина по модернизации электрических сетей в Новгородской области и в целом ряде других регионов. На сегодняшний день Минэнерго уже сформировало предложения по бюджету. О том, как будет решен вопрос окончательно, мы узнаем в ноябре, когда примут федеральный бюджет. Деньги пойдут федеральной компании «Россети», но на конкретные цели – программу надежности электрических сетей, в том числе, Новгородской области. Программа затронет также Псковскую область,республику Дагестан и целый ряд других регионов, – заявил губернатор.

Андрей Никитин пояснил, что в текущем году «Россети» за счет собственных средств в размере порядка 100 млн рублей проводят ремонт в Окуловском, Крестецком и Любытинском районах, т.е. там, где сети наиболее изношены и где из-за этого происходит наибольшее число аварий. Это снизит остроту проблемы, но не решит ее. Так как сети толком не ремонтировались с 70-80-х годов прошлого столетия.

– Есть мнение, что в Новгородской области слишком мало людей, и они платят очень мало денег, поэтому не хватает средств на инвестпрограммы. Это неправильный подход. Жители Новгородской области не виноваты, что была Великая Отечественная война, и в советское время так планировалось производство, что людей, которые проживают в регионе, меньше, чем в других субъектах страны. Поэтому президент принял правильное решение и из федерального бюджета должны поступить деньги для ремонта региональных электрических сетей, – сказал Андрей Никитин.

Задачи на ближайшие годы

Губернатор рассказал, что в течение последних пяти лет в каждом из районов области что-то строилось, ремонтировалось, открывалось.

– Не было такого, чтобы мы сидели, сложа руки. При всей небогатости у Новгородской области есть все возможности для движения вперед. С поддержкой федерального правительства и президента область будет развиваться и дальше. Безусловно, экономика сейчас выходит на первый план. Я понимаю, что требуются решения о поддержке предприятий. Заводам нужно предоставлять льготы, субсидии, давать послабления. Для Новгородских предприятий, которые планируют развиваться, должны действовать такие же льготные условия, какие государства предоставляет, например, по ипотеке для IT-специалистов – под те же 2-3%. Разницу между банковской ставкой и льготной субсидируем за счет регионального бюджета, – выразил свою точку зрения глава региона.

Андрей Никитин убежден, что ключевая задача власти – поддержка экономики, поддержка людей.

– Отрадно, что с кем бы из директоров предприятий ни разговаривал, все развиваются, все внедряют какие-то новые проекты, устанавливают современное оборудование, монтируют новые линии. Важно максимально поддержать таких инициативных предпринимателей, – отметил Андрей Никитин.

Еще одним ключевым направлением развития губернатор считает поддержку медицины. Приоритет – кардиология и детское здравоохранение. По развитию онкологической помощи в регионе сделаны два серьезных шага вперед – построены и оснащены самым современным оборудованием центры в Старой Руссе и Боровичах.

Помимо продолжения ремонта дорог на первый план выходят и вопросы ЖКХ.

– Неплохо решаются в регионе вопросы водоподготовки. Практически в каждом районе ставятся новые очистные сооружения. Дальше встает вопрос замены труб. По этой теме формируется федеральная программа. Самостоятельно региону не справится с решением этой задачи. Только на первоочередные задачи требуется несколько миллиардов рублей. А чтобы поменять все трубы, требуется 50 миллиардов. Это целый годовой бюджет Новгородской области. Пока выделили первые 200 с небольшим миллионов. На первом этапе будут решаться вопросы в Новгороде и Старой Руссе, где уже были проекты. Сейчас многие главы районов начали заниматься проектно-сметной документацией. Чистая вода очень важна для здоровья жителей области, – сказал Андрей Никитин.

Еще один приоритет губернатора – развитие образования и поддержка вузов. Недавно Новгородский госуниверситет, наряду с Бауманкой вошел в число 30 победителей конкурса по созданию Передовых инженерных школ. «Важно, чтобы к нам приезжали получать образование дети из других регионов, наши дети оставались учиться дома, а в перспективе все молодые специалисты оставались в Новгородской области», – подытожил губернатор.