Геннадий Зюганов заявил, что детям из новой пионерии необходимо вернуть бесплатные летние лагеря и секции

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Геннадий Андреевич, Владимир Путин согласился возглавить Попечительский совет детской и молодёжной организации.

- Я прокомментирую попозже с удовольствием. Ну, давай после пяти.

- Нет, это поздно, надо сейчас.

- Тогда подожди… Давай.

- Значит, сегодня Владимир Владимирович общался с детьми по ВКС, и девочка Настя из Питера сделала такое вот предложение. И она так эмоционально говорила - взрослые должны быть вместе с детьми, что Путин заулыбался и сказал – я не могу отказаться.

- Прежде всего, хочу заметить, что в 90-е годы была допущена грубейшая ошибка по отношению к детям и молодежи.

Ребенок должен формироваться в труде и преодолении, в теплой заботливой атмосфере. Он должен видеть и понимать, что и семья, и школа, и государство, прежде всего, думают о детях, ибо это - самый привилегированный класс.

Я ходил к Владимиру Путину и предлагал восстановить детско-юношеские организации. Мою просьбу тогда поддержали талантливые люди, и президент отреагировал хорошо - тогда он издал указ о воссоздании детско-юношеских организаций в учебных заведениях.

Мы возродили пионерское движение, в этом году исполнилось 100 лет советской пионерии, в мае мы на Красной площади повязали ребятам 5000 галстуков.

И это движение разрастается, оно получило новый толчок.

Я считаю, что тот факт, что президент сейчас уделяет этому особое внимание, - весьма знаменателен.

Но важно, чтобы, возглавляя любой совет, связанный с формированием новой детской и молодежной редакции, тем более, совет попечительский, глава государства поддержал все, что связано с возвращением детям долгов.

Ребятам надо вернуть все, что у них отняли. Право спокойно ходить на любой стадион, в спортивную секцию и кружок, не залезая в кошелек к родителям. Право отдыхать в пионерских лагерях и развиваться в гимнастических залах. Все делать для того, чтобы были восстановлены хорошие связи трудовых и производственных коллективов со школами, детско-юношескими организациями.

Пионерия имела свое «государство», в котором были тысячи пионерских лагерей. Один «Артек» чего стоит! И многие другие.

Поэтому, согласие президента одновременно ко многому обязывает и всех нас - начиная от вдумчивого формирования бюджета, в Думе и правительстве, и - кончая восстановления полноценной заботы о детях на местах, в наших городах и сёлах.

И для этого потребуются усилия всего государства.

В целом я поддерживаю эту идею, но хочу, чтобы она была наполнена светом, великими идеями и прекрасным опытом. Наша пионерия, комсомол, студенческое движение, строительные отряды имели прописку по всей стране. Важно, чтобы новое движение впитало в себя все лучшее, и - уверенно двигалось дальше. И мы пойдём вместе с ним.

- А кто теперь будет главным пионервожатым России? Путин или Зюганов?

- Ну, дело не в этом. И - это неважно.

В красногалстучной пионерии будет главным вожатым тот, кто поддерживал и поддерживает это движение, кто не бросил детей ни в 1991-м, ни в 1996-м, ни сегодня, когда кризис разрастался и полыхнул войной на братской Украине.

Поэтому, наша задача с вами - все сделать для того, чтобы ребята были счастливы и чтобы над ними было мирное небо.

Кстати, первыми декретами Советской власти стали декреты, направленные на поддержку детей.

Тогда было четыре миллиона беспризорных! Все сделали, чтобы они сели за парты, выучились, выросли полноценными гражданами.

В числе первых тогда же издали и декрет об образовании, которое бесплатно было гарантировано каждому молодому человеку.

И сейчас также необходимо чтобы все, что связано с заботой о детях, снова стало главной статьей государственного бюджета.

- И завершающий вопрос, товарищ генеральный секретарь. Вот когда это новое движение организовывалось, речь шла о том, чтобы оно не было идеологизированным. Вот как вы лично относитесь к тому, чтобы уйти от этой окраски, чтобы больше была окраска такая - человеческая? Нормально же?

- Если вы возьмете клятву юного пионера, вот она как раз - абсолютно человеческая. Как она звучит? Что - я торжественно обещаю - быть первым в заботе о людях, прекрасно учиться, помогать тем, кому требуется, заботиться о старших, быть, что называется, передовиком в любом начинании. Ну, лучшего не придумаешь.

Что касается идеологизации… Без идеи народ не может жить. Наши люди любят справедливость, коллективизм, гуманизм, высокую духовность.

Вот этим и надо наполнять жизнь семьи и детства. Тогда будет все прекрасно.

- Вы периодически созваниваетесь же с президентом, вы будете ему звонить по поводу того, как назвать новую организацию?

- Позвоним, обсудим, предложим свой опыт, расскажем, как у нас растет детско-юношеское движение.

У меня только на Орловщине в этом году на главной площади Ленина приняли в пионеры 3000 мальчишек и девчонок. Поэтому, нам есть, что показать и есть что рассказать.

Приглашу еще раз президента в лучшую школу в стране, к Грудинину, в совхоз Ленина, где есть детско-юношеское движение, где великолепная профориентация, где чудный аграрный туризм, а дети занимаются спортом. Там открыты все стадионы, все площадки – ребята бесплатно могут их посещать, независимо от того, откуда они - местные, из поселка или приехали из Москвы или еще откуда-то.

Хочу, чтобы этот опыт стал достоянием всей страны.

- Ясно. Как будете с президентом разговаривать, меня позовете тоже, я послушаю, ладно?

- Позовем. Тем более, ты хорошо знаком и тебя уважают.

- Взаимно. Будь готов, Геннадий Андреевич!

- Да. Пока…