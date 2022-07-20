Как работа может довести до депрессии: ученые назвали факторы риска

Работа в выходные дни и занятость сверхурочно повышает риски развития депрессии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Много работать – вредно для здоровья. Теперь эта истина доказана научно. Ученые из США и Великобритании провели совместное длительное исследование, в котором приняли участие 11 215 мужчин и 12 188 женщин, работающих в офисе и самозанятых. Оказалось, что работа в выходные дни и занятость сверхурочно повышает риски развития депрессии.

Много работать особенно вредно женщинам. Дамы, которые работают по 55 часов в неделю, то есть перекрывают норму в 35 – 40 рабочих часов, на 7,3% имеет больше шансов заработать себе такое расстройство настроения и психики как депрессия.

Работать в выходные одинаково вредно, как для мужчин, так и для женщин. К факторам риска депрессии независимо от режима и объема рабочей нагрузки ученые отнесли: пожилой возраст, низкий уровень дохода, курение и недовольство своей работой.

Среди мужчин самыми счастливыми (без симптомов депрессии) оказались те, кто был одинок, имел законченное среднее образование и рабочие специальности. А среди женщин самыми несчастными стали женщины в разводе или овдовевшие, со взрослыми детьми, с уровнем образования выше среднего.

Традиционно к факторам риска развития депрессии относят:

- Травмирующее событие в детстве. Речь здесь идет не только о том, что особенно сложные ситуации в детстве (те, которые перекрывали силы и ресурсы ребенка) закладывают определенный стиль отношения к самому себе, миру и окружающим, но и о том, что тяжелые события детства влияют на формирование отдельных структур головного мозга, таких, как гиппокамп, например, отвечающий за познание, память, поведение и настроение.

- Потеря социального статуса, смерть близкого, потеря работы, эмиграция и статус беженца.

- Наследственный фактор, то есть наличие депрессии у ближайших старших родственников – родителей.

ВАЖНО!

Согласно исследованиям Центра по контролю и профилактике заболеваний США о симптомах тревоги и депрессии заявляют в среднем 30,9% взрослых людей, переживших пандемию COVID-19. Так что коронавирус и связанные с пандемией изоляция и прерванное общение, особенно в реальном, а не виртуальном мире, стали новейшими факторами риска самых неприятных последствий для психики человека.