Борис Корчевников проходит серьезное лечение и перенес новую операцию на голове

Борису Корчевникову первый раз вырезали опухоль в 2015 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников перенес новую операцию на голове. О сложном хирургическом вмешательстве телеведущий сообщил лично.

Борису Корчевникову первый раз вырезали опухоль в 2015 году. И вот сейчас стало известно, что телеведущий перенес новую операцию. Судя по всему, медики пытаются спасти мужчину от полной глухоты. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признался артист.

Борис рассказал, что проходит серьезную стадию лечения. Теперь его ждет долгий период восстановления. "Есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади", - цитирует его РИА Новости.

Артист надеется на лучшее. В этом ему помогает вера. Он по сей день помнит, как его жизнь разделилась на "до" и "после". "Первое причастие. Обретение в церкви ответов на все вопросы, осознание того, что там - правда. И там - главное. Все остальное - потом. Мне было 23 года, когда это произошло. Пока "до" - это еще большая часть жизни. А "после" - меньшая", - признался он.

Напомним, 7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" телеведущий объявил, что перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Артист сообщил, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не предавал этому значение, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз "опухоль мозга". Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной".

В июле 2019 года Борис рассказал, что перенес тяжелейшую операцию. "Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", - заявил он.