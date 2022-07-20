Инна Чурикова была в больнице, но не в реанимации, заявил директор театра «Ленком»

Госпитализация Инны Михайловны – это очередной фейк Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 июля появились тревожные новости: народная артистка СССР Инна Чурикова попала в реанимационное отделение больницы им.Боткина в Москве.

Как сообщают СМИ, 78-летняя актриса неудачно упала, после чего у нее появились боли в груди. Инна Михайловна приехала в медицинское учреждение сама, а не на скорой помощи. Медики выявили у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Мы позвонили директору театра «Ленком», где служит Инна Михайловна, Марку Варшаверу, чтобы узнать, как себя чувствует народная любимица.

- Госпитализация Инны Михайловны – это очередной фейк. Очень некрасивое вранье, - сказал kp.ru Марк Борисович. – Инна Михайловна просто заехала в больницу сделать анализы. У нас в театре начался отпуск. У артистов появилось больше свободного времени, в том числе на свое здоровье. Не было никакого падения, а уж тем более – переломов.

- Вы с Инной Михайловной разговаривали?

- Конечно, она мне позвонила. Предупредила, что с ней все в порядке, что она здорова. Я ей сказал: даже не сомневаюсь.

Инна Чурикова – ведущая актриса театра Ленком Марка Захарова. Согласно театральной афише, ближайший спектакль с ее участием – «Ложь во спасение» – запланирован на 12 сентября. А 14 сентября Чурикова должна играть в постановке «Аудиенция» в Театре Вахтангова.