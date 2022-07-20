Команда Авито разработала новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду “ЛизаАлерт”

В рамках сотрудничества отряда “ЛизаАлерт” и Авито у пользователей платформы появилась возможность оснащать отряд необходимым оборудованием.

16 мая 2022 года Авито и “ЛизаАлерт” подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или там же перечислить средства на его приобретение. 7 июля в тестовом режиме на Авито начала работать форма для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. С момента запуска лендинга более 400 человек собрали более 100 тысячи рублей на покупку необходимого инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования.

“Подписав соглашение о сотрудничестве с “ЛизаАлерт”, мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории Авито, которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать необходимое оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков. Мы гордимся проделанной работой: с момента запуска лендинга в тестовом режиме прошло чуть больше недели, а мы уже собрали более 100 тыс. руб., а это 44 единицы необходимого оборудования для спасения людей. Когда форма сбора заработает на полную мощность, мы можем ожидать еще более впечатляющие результаты” — комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора и руководитель направления Авито Товары.

“Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с "Авито" поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Всё это крайне необходимо добровольцам "ЛизаАлерт" по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей” — комментирует Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Пользователи платформы могут помочь волонтерам двумя способами. Если есть подходящее для поисков оборудование, которое человек хочет отдать, необходимо оставить заявку — с владельцем связывается представитель отряда, чтобы договориться о передаче вещи. Если же такого инвентаря нет, но хочется помочь поискам, пользователь может пожертвовать любую сумму на покупку инвентаря для отряда.

В рамках подписанного в мае Меморандума стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. Помимо создания лендинга для сбора товарной и финансовой помощи, компания помогает волонтерам с поиском жилья в местах поисков. Кроме того, партнеры намерены запустить серию образовательных мероприятий по теме онлайн и оффлайн безопасности.