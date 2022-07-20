«Норникель» готов поддержать пилотирование изобретательских проектов

Фото: Ольга Лобачева

Кроме самих изобретателей в дискуссии приняли участие представители бизнеса, власти и образования, которые выразили готовность в поддержке изобретательских проектов различного уровня.

Директор Департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин рассказал о программах, которые уже сейчас реализовываются в компании, и призваны увеличить эффективность основных бизнес-процессов.

Фото: Ольга Лобачева

«Мы работаем со стартапами и компаниями разных размеров по решению задач в области обогащения и металлургии, а также тестируем различные прототипы в строительных технологиях. Мы рады любым проектам с потенциалом: из вузов или от отдельных людей и команд. «Норникель» готов предоставлять возможности для их пилотирования».

Согласно одной из задач национального проекта «Наука», Россия к 2024 году должна войти в пятерку мировых лидеров в области приоритетных научных исследований. Однако реальность такова, что по итогам 2021 года количество поданных заявок на изобретения уменьшилось на 11,5%.

Участники дискуссии обсудили причины такого положения дел и отметили, что для изменения ситуации нужно скорректировать формат работы. А именно, начинать путь к разработкам с развития предприятий, их спроса и готовности предоставлять свои производственные мощности для создания прототипов.

Фото: Ольга Лобачева

«Инновации сами по себе не рождаются», – подчеркнул модератор дискуссии и главный редактор журнала Techinsider Александр Грек. «Для того, чтобы инновации были востребованы, должны развиваться предприятия».

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев добавил: «Ценно, что крупные компании начинают заниматься выращиванием внутри себя и поддержкой начинающих молодых инженеров. Рационализаторское движение возобновляется. Например, для этого очень удачно создано мероприятие IN’HUB».

IN’HUB – это международный форум инноваторов, в который входит также конкурс изобретательских проектов. Инициатором проведения проекта стала компания «Норникель». В последние годы она активно занимается развитием научно-технической и инновационной деятельности в своих процессах – от геологоразведки до сбыта готовой продукции. Форум пройдет 6–8 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», тогда же пройдет и финальная часть конкурса.

«Говоря про инновации, компания ставит перед собой три цели: эффективность, партнерство и усовершенствование культуры работы с инновациями. Несмотря на то, что компания часто работает с подрядчиками, сейчас мы хотим развить свои внутренние программы. В частности, мы рассчитываем, что те же конкурсы IMAKE и IN’HUB принесут свои плоды в виде новых проектов, которые будут впоследствии масштабированы и внедрены в производство», – добавил Игорь Кустарин.

Фото: Ольга Лобачева

Кроме того, в ходе дискуссии обсудили развитие технопарков и академгородков. А затем речь зашла о качестве инженерного образования. Ректор Заполярного государственного Университета Евгений Голубев рассказал, как в Норильске поддерживают изобретателей и дают им возможность практиковаться и тестировать свои разработки сразу на предприятиях компании.

Завершил серию выступлений на мероприятии партнер Юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Юрий Кузнецов. Он рассказал о популярных формах для защиты интеллектуальной собственности, и заверил, что в России прекрасное законодательство, которое работает на благо российским изобретателям, в том числе, в контексте текущих политических событий.