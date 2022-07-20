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Звезды20 июля 2022 17:10

Миллионерша Екатерина Варнава выгнала молодого жениха из-за измены

Звезда «Comedy Woman» попросила режиссера Молочникова съехать из ее квартиры
Ирина ВИКТОРОВА
Варнава хотела родить от Молочникова, но пока не вышло

Варнава хотела родить от Молочникова, но пока не вышло

Фото: СОЦСЕТИ

Артистка Екатерина Варнава все лето на работе – пляшет и играет в театре-кабаре с шоу «Абсолютно нага». Режиссер Александр Молочников тоже весь в делах – на этой неделе презентовал проект в Большом театре. В августе Молочников везет свой спектакль «Платонов болит» на гастроли в Питер – три дня постановка будет идти в Александрийском театре. Едет и Варнава, которая занята в спектакле. Именно режиссер Молочников впервые ввел артистку без специального образования Варнаву (Екатерина училась на юриста) в драматические спектакли – так звезда комедий и юмористического телешоу «Comedy Woman» попала в настоящий театр. Закрутив роман с Александром Молочниковым, Варнава получила заметные роли в его спектаклях в Театре на Малой Бронной: «Бульба. Пир» и «Платонов болит». Еще недавно эта красивая пара демонстрировала идиллию, а теперь между ними пробежала «черная кошка». Из-за чего расстались Варнава и Молочников и почему некоторые их коллеги увидели в этом разрыве интригу – разбираемся в главной любовной драме лета.

15 лет назад Екатерина Варнава была звездой КВН в команде «Свои секреты». Катя тогда была другой. Вот и Молочников на первом свидании спросил сколько она сделала пластических операций

15 лет назад Екатерина Варнава была звездой КВН в команде «Свои секреты». Катя тогда была другой. Вот и Молочников на первом свидании спросил сколько она сделала пластических операций

37-летняя Екатерина Варнава и 30-летний Александр Молочников прожили вместе два года. Пара закрутила роман весной 2020 года на съемках телешоу для канала «Россия» - оба были участниками проекта «Танцы со звездами». Ведущий проекта Андрей Малахов только через полгода проговорился: «Все в нашей команде заметили, как Саша Молочников неравнодушно смотрит в сторону Кати. А когда покинул паркет, он ждал ее после съемок». Вскоре Молочников перебрался к Варнаве: пара стала жить вместе. Изменились оба. Александр рядом с такой барышней стал ухоженным мужчиной, начал дорого одеваться и расширил круг светских знакомств. А Екатерина начала репетировать в театре в спектаклях избранника. Молочников отдал своей музе не главные роли в спектаклях, но заметные. Пара смотрелась вместе гармонично: казалось, что они такие разные удачно дополняют друг друга. Разница в доходах никого не смущала: Варнава зарабатывала в десятки раз больше Молочникова - востребованная звезда у рекламодателей, телеведущая и ведущая частных мероприятий. Екатерина в интервью подруге Иде Галич откровенничала о гражданском муже Молочникове: «Я вижу себя матерью его детей. Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается». Еще в прошлом году Варнава идеализировала избранника: «Ругаемся мы не часто. Просто мне приходится с чем-то мириться. И ему: потому что и он личность, и я».

Сейчас Варнава выглядит безупречно. Пластику отрицает. Однако эксперты предполагают многочисленные косметологические процедуры

Сейчас Варнава выглядит безупречно. Пластику отрицает. Однако эксперты предполагают многочисленные косметологические процедуры

Фото: СОЦСЕТИ

С прошлой осени Варнава плотно занята в кабаре-шоу «Абсолютно нага» - постановка идет часто, билеты стоят от 10 до 50 тысяч рублей, артистка получает миллионные гонорары. Молочников тоже востребован и занят сразу в нескольких театра. Еще в прошлом году Александр предлагал Екатерине сходить в загс, но по слухам звезда отказалась. В начале этого лета Варнава отправилась в мини-круиз на теплоходе с друзьями и без Молочникова: можно было бы предположить, что просто не совпали графики, но оказалось – там целая драма. Светская Москва после того путешествия стала судачить: Варнава дала отставку Молочникову, но осталась играть в его спектаклях – разрыв цивилизованный, шансы на воссоединение присутствуют. Однако уже в июле Екатерина очистила соцсети от изображений гражданского мужа. Светские сплетники недоумевали и не верили: предположили сначала, что все из-за разных политических взглядов, однако тут любовники с конца февраля «поют в унисон» – при этом никто их не запрещает и не отменяет. Потом решили: частных мероприятий мало, рекламы еще меньше и получают контракты только топ-звезды – вот Варнава и затеяла эту личную драма с надеждой привлечь внимание. Однако все оказалось прозаичнее. По слухам Молочников изменил Варнаве с молоденькой актрисой. Катя не простила и отправила с чемоданами на выход. Пока не простила. Официальную версию от звезд услышим позже, когда страсти утихнут и ребята договорятся как подавать свою разлуку. Стоит отметить: красивые причины расставаний, которые звезды выдумывают для интервью, редко имеют хоть что-то общее с реальностью.

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