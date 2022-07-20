Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Заиграет защитил броней своих товарищей

Младший сержант Александр Жапов и старшина Александр Жмакин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Благомудрое великодушие часто полезнее, нежели стремглавый военный меч», - учил воинов генералиссимус Александр Суворов. И он же говорил (прямо про Украину): «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

С ВЫГОДНОЙ ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ УНИЧТОЖИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старшина Александр Жмакин

«Старший техник десантно-штурмовой роты, старшина Александр Жмакин, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к поселку десантники вступили в бой с украинскими боевиками. Стремясь удержать контроль над населенным пунктом, вооруженные радикалы открыли массированный огонь по российским военнослужащим с использованием гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Александр, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, вывел машину из-под обстрела, выбрал выгодную огневую позицию, после чего, умело используя рельеф местности, приступил к отражению атаки. Ведя прицельный огонь по противнику, старшина Жмакин уничтожил 2 единицы автомобильной техники и более 10 националистов. Благодаря высокому профессионализму, смелым и решительным действиям старшины Александра Жмакина российским военнослужащим удалось уничтожить группу боевиков и продолжить освобождение населенного пункта».

ВЫВЕЛ ИЗ ПОД ОБСТРЕЛА ТЕХНИКУ С БОЕПРИПАСАМИ

Младший сержант Александр Жапов

«Военный водитель младший сержант Александр Жапов, действуя в составе тактической группы парашютно-десантного батальона, выполнял задачи по тыловому обеспечению подразделений воздушного тактического десанта. Боевая работа десанта проходила в условиях применения противником массированного артиллерийского и минометного обстрела.

Во время артиллерийского обстрела пункта размещения российских подразделений, не растерявшись в трудной ситуации, младший сержант Жапов, грамотно используя рельеф местности, лично осуществил эвакуацию 3-х единиц автомобильной техники, автозаправщик и машину с боеприпасами из района обстрела на безопасное расстояние. Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму младшего сержанта Александра Жапова боеприпасы и материальные средства были сохранены, что позволило не допустить потерь техники, имущества и обеспечить в полном объеме подразделения тактического десанта, выполняющие задачи по разгрому националистов».

Ефрейтор Родион Заиграев

ЗАЩИТИЛ БРОНЕЙ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Ефрейтор Родион Заиграев

«Водитель-электрик ефрейтор Родион Заиграев в составе батальонной тактической группы десантно-штурмовой бригады выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. В ходе совершения марша колонна основных российских военнослужащих попала под артиллерийский обстрел противника, в результате которого была повреждена ходовая часть боевой машины, под управлением Родиона. Проявив высокую выучку и профессионализм, под минометным огнем, ефрейтор Заиграев смог в кратчайшие сроки устранить неисправность техники, после чего вступил в бой с противником. Умело маневрируя боевой машиной, проявляя отвагу и самоотверженность, Родион Заиграев защищал бронетехникой ведущих бой товарищей, выбирал удобные позиции для ведения огня по вооруженным формированиям националистов. В результате боя, проявив мужество и отвагу, ефрейтор Родион Заиграев, лично уничтожил гранатометный расчет противника. Благодаря смелости и решительности ефрейтора Заиграева все поставленные перед подразделением задачи были выполнены».

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