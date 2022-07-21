«Вечный студент – уже не ругательство»: в Москве проходит форум «Сильные идеи для нового времени»-2022

На форум сильных идей приехали представители лучших 200 проектов, проявивших себя на ПМЭФ и образовательном интенсиве «Архипелаг-2022». Фото пресс-службы АСИ

19 июля в Центре международной торговли в Москве стартовала очная часть двухдневного форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. В столицу приехали представители лучших 200 проектов, проявивших себя на Петербургском международном экономическом форуме и образовательном интенсиве «Архипелаг-2022». Одной из ключевых тем форума стало развитие кадрового потенциала России.

«Прямое поручение президента»

«Форум «Сильные идеи для нового времени» мы задумывали как открытую площадку для всех жителей страны, у которых есть конструктивные инициативы, проекты, направленные на развитие экономики и повышение качества жизни людей, - отметила глава АСИ Светлана Чупшева. - Обеспечить сбор таких идей - прямое поручение президента страны. В этом году мы получили почти 20 тыс. предложений, которые касаются как реализации уже конкретных проектов, так и изменений законодательной базы».

В рамках проекта «Национальная кадровая инициатива» организаторы форума принимали идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей, возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства, по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры. Результаты вдохновляют. По этим направлениям 121 идея вошла в 1000 лучших проектов форума, 26 – в топ-200, 14 – в топ-100.

Цифровые кочевники

Полтора десятка представителей кадровых проектов из топ-200 представили свои идеи на презентации (питчинге) идей трека «Национальная кадровая инициатива». О некоторых проектах расскажем подробнее.

Директор по развитию платформы Профессионалы 4.0 Николай Долгов объявил о проекте «Атлас удаленных профессий». По данным службы исследований HeadHunter, в 2019 году 64% компаний привлекали к работе удаленных сотрудников, а во время пандемии чуть ли не все перешли на такой формат. Но зачастую людям из отдаленных городов и сельской местности просто не хватает знаний, навыков и информации о самой возможности дистанционной занятости.

«В стране порядка 20 млн. человек живет за пределами больших городов, многие из них не имеют возможности куда-то переехать. В России 4,5 млн. граждан трудоспособного возраста с ограниченными возможностями. Более 65% россиян хотели бы получать дополнительные доходы, но не всегда имеют такую возможность, - отметил эксперт. - Немаловажно, что молодежь все больше выбирает стиль жизни цифровых кочевников, не привязываясь к каким-то конкретным локациям и имея желание работать на разных работодателей. Но при этом информации о возможностях удаленной работы в России кране мало».

Для решения проблемы Николай Долгов предложил «Атлас удаленных профессий». По сути, это агрегатор, где будет представлено по каким профессиям можно работать в удаленном формате; образовательные курсы от вузов и различных сервисов, позволяющих обучиться этим профессиям или повысить свою квалификацию; а также предложения о штатной или проектной работе от бизнеса по этим профессиям. Компаниям предоставят методики как настроить процессы удаленной работы и обеспечить законность трудового сотрудничества.

Профессор, руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского политехнического университета Андрей Филиппович отметил, что в последние месяцы наблюдается резкий рост дефицита ИТ-кадров одновременно с повышением спроса на импортозамещение в сфере ИТ, что создает дополнительные сложности привлечения специалистов из индустрии для преподавания в университетах.

Ученый предложил создать на базе университетов специализированные Центры ИТ-разработок, которые на основе госзаказа или инициативных предложений от индустрии и вузов будут выполнять разработки затребованных ИТ-решений силами профильных преподавателей, аспирантов, студентов и привлеченных специалистов. Центры должны получить гибридное грантово-договорное финансирование, что позволит поэтапно наращивать экспертизу, качество и объем выполняемых разработок.

Гендиректор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков поинтересовался, почему российский бизнес сейчас не заказывает ИТ-разработки в университетах, а пытается решать задачи силами своих специалистов внутри компаний? Андрей Филиппович считает, что проблема многогранна. В вузе стоимость разработки для компании увеличивается в разы. При этом бизнес заинтересован в технологии получения новых продуктов, которые будут у них локализованы. Технологии, разработанные совместно с университетами, автоматически будут транслироваться в образовательную среду. Это значит, что компания не сможет переехать в другую страну вместе с разработкой. Но при этом Россия сократит цикл от разработки до внедрения в образовательную среду новых технологий на 5 – 10 лет.

«В данном случае мы говорим не только об импортовытеснении, но и об импортоопережении. С моей точки зрения проект очень интересный, но есть проблемы, которые необходимо решать», - отметил Александр Кондаков

«Прекрасные перспективы развития»

Ведущий менеджер продукта Talenttech Николай Теров рассказал об уже разработанной комплексной программе релокации на базе продуктов TalentTech. В настоящее время 76% работодателей подтверждают серьезный дефицит кадров. В 2021 году был зафиксирован рекордный с 2014 года спрос на рабочую силу. На каждого соискателя в среднем приходится 2 свободные вакансии. Работодатели готовы нанимать сотрудников из других регионов, а также формировать собственный кадровый резерв, включая переподготовку. С другой стороны, ожидается рост уровня безработицы из-за ухода иностранных компаний с российских рынков. Авторы проекта предлагают централизовать высвободившиеся кадры и удобным способом трудоустроить их в пределах страны, предотвратив отток трудовых ресурсов за рубеж и сдержав рост безработицы.

Пилотный проект уже прошел апробацию в одном из муниципалитетов Московской области в прошлом году, где привлекали учителей из других регионов (сложность в том, что в Москве зарплаты выше, но Подмосковье готово предоставлять льготную ипотеку на покупку жилья, которую оплатит государство, и другие бонусы). Сейчас компания масштабирует проект еще на три муниципалитета Московской области. И на Ульяновск, где на 3,5 тысячи кандидатов приходится 14 тысяч рабочих мест (более 10 тысяч вакансий не закрываются).

Предложение по релокации вызвало живой интерес у представителей правительства Ямала.

«Перечисленные вами проекты дополняют друг друга. Я верю и знаю, что у них прекрасные перспективы развития, - отметила модератор сессии, директор практики «Развитие компетенций» АСИ Жанна Кадылева.

Движение талантов

Через несколько минут в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» состоялась сессия «Как построить кадровый суверенитет: гипотезы?». Эксперты обсудили новый вектор развития кадровой системы, основанный на устойчивости к внешнему давлению, а также приоритеты по критически важным технологическим нишам и максимальной привлекательности для специалистов.

Федеральное правительство видит перед собой ряд задач: первоочередная – поддержка населения и бизнеса в настоящее время, но менее важны и стратегические, направленные на последующее развитие страны.

«Развернута мониторинговая сеть. В зависимости от того, что происходит на конкретном предприятии группируется пакет мер поддержки. Помимо предложений по общественным и временным работам, - уточнила заместитель министра труда и соцзащиты России Елена Мухтиярова. – Мы также разворачиваем большую сеть, связанную с обучением»

Заместитель министра отметила, что в стране готовы как переучивать специалистов, потерявших работу, так и повышать квалификацию действующих работников. Корректируются ряд положений Трудового кодекса, что позволит его сделать более гибким по отношению к работнику. В службах занятости появляются новые сервисы. Создаются проекты по профориентации школьников и студентов.

«Задача максимально развить человека с профессиональной точки зрения», - сообщила Елена Мухтиярова.

Красноречивый пример – кадровая ситуация на Сахалине. Отдаленный регион, не самая комфортная климатическая зона… Но власти региона разработали свой подход к решению проблемы.

«Мы видим такой подход - создать платформу управления трудовыми ресурсами как минимум на уровне региона, в перспективе считаем, что на уровне страны. У нас есть примеры таких решений, когда мы за счет внедрения платформенных подходов, фактически не очень большими средствами, существенно - на десятки процентов - увеличивали производительность труда, вовлекали жителей и работников в решение задач региона», - пояснил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Одна из новых проблем – даже школьники не могут попасть на международные научные соревнования. За последние месяцы российские подростки получили отказы от участия в 18 олимпиадах. Что делать? Проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов считает, что правила игры необходимо поменять - организовывать свои международные олимпиады, привлекая таланты из-за рубежа в Россию. Таким образом наша страна начнет управлять «движением талантов».

Главное, чтобы цели соревнований были амбициозными. Иначе иностранцы не поедут в Россию.

«Мы разработали самые сложные в мире молодежные технологичные соревнования. Назвали их «Марс». Предложим ребятам в смешанных командах – айтишникам, робототехникам, биотехнологам – создать автономные поселения, - сообщил Дмитрий Земцов. - Запустим эти соревнования на Алтае, дальше проведем в Якутии – сперва летом, потом зимой, в минус 60 градусов. Ну, а название намекает, что стратегически мы должны вынести финал соревнования на Марс, но это лет через 10 – 15. А пока мы рассчитываем уже в этом году «пилот» провести, а с 2023 года проводить соревнование регулярно».

Итоги сессии подвел ее модератор, гендиректор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), директор дивизиона «Кадровый потенциал» АСИ Роберт Уразов. Эксперт считает, что сейчас выражение «вечный студент» - уже не ругательство. Но стране важно не попасть в ловушку. Государство нередко смотрит на людей как на кадры – части каких-то нужных ему механизмов. А человек хочет развиваться, быть личность. По мнению Роберта Уразова важно, чтобы эти две картинки максимально совмещались.

«Нельзя заставить человека быть гениальным композитором – он должен обладать таким даром. Наша задача помочь каждому человеку раскрыть его таланты», - резюмирует Роберт Уразов.