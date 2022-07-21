Разведенные Ивлеева и Элджей вместе отметили годовщину свадьбы

На днях Настя и Алексей Узенюк (это настоящее имя музыканта) вместе отметили годовщину свадьбы. Фото: кадр видео.

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей расстались весной 2021 года. С тех пор поклонники не раз замечали, что бывшие супруги проводят время в обществе друг друга. Ходили слухи, что блогерша и музыкант решили снова сойтись. И для этого есть все основания. На днях Настя и Алексей Узенюк (это настоящее имя артиста) вместе отметили годовщину свадьбы.

Об их встрече Ивлеева рассказала в своем новом влоге на YouTube. «Седлай мужа», — говорит музыкант в кадре, а затем несет экс-супругу на руках. Сама Настя объяснила, что они с Элджеем «не чужие друг другу люди» и периодически проводят время вместе.

Бывших возлюбленных то и дело замечают вдвоем в одних и тех же местах. Недавно, например, поклонники обнаружили автомобили Элджея и Ивлеевой возле дома в московском районе Хамовники, где они проживали во время брака.

Неизвестно, как рэпер относится к очередному проекту своей бывшей возлюбленной. В мае стартует телешоу, где Настя будет искать себе нового мужа. За благосклонность блогерши будут бороться сразу 50 участников реалити. Попытать счастья звезда решила в новой программе «Сердце Ивлеевой».

- Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша, - сообщила Ивлеева в соцсетях.

К слову, примерно в таком же формате искала своего суженого и Ольга Бузова. После телешоу она закрутила короткий роман с победителем проекта, но этим дело и ограничилось. Сейчас Бузова по-прежнему одна, и в обозримом будущем никакой свадьбы не предвидится.

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) поженились в 2019 году и прожили вместе два года. Супруги долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только спустя несколько месяцев. По словам бывших супругов, они разошлись без скандалов. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.