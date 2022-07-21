Трамп проводил в последний путь свою жену

Трамп лично прибыл в церковь, где проходила церемония Фото: REUTERS

В Нью-Йорке состоялись похороны первой жены экс-президента США Дональда Трампа, Иваны Трамп.

Трамп лично прибыл в церковь, где проходила церемония. К нему также присоединилась нынешняя жена экс-президента, Мелания Трамп.

Глава семейства приехал отдельно от всех общих с Иваной детей – Дональда-младшего, Эрика и Иванки. Его сопровождали сотрудники службы безопасности, пишет FoxNews.

В своей соцсети Truth Social он разместил пост: «Очень грустный день, но в то же время – праздник прекрасной и красивой жизни».

Тело 73-летней Иваны было найдено в её квартире; судмедэксперт заявил, что она скончалась от многочисленных травм после падения с лестницы.

В последние годы Ивана Трамп вела довольно непубличный образ жизни: тяжело переживая потерю мужа, скончавшегося осенью прошлого года, она лишь изредка выходила за покупками.

Ивана родилась и выросла в социалистической Чехословакии. В 1971 году, выйдя замуж за австрийского спортсмена, получила гражданство Австрии, а через год, снова став свободной, перебралась в США.

С Дональдом Трампом Ивана обвенчалась в 1976 году, их брак длился 15 лет.