На этом фоне не утихают слухи, что Киев намерен продолжить и ужесточить чистку силовых структур и спецслужб Украины Фото: REUTERS

Смена руководства СБУ и Генпрокуратуры совпала на Украине с новым витком ожесточенного преследования властей страны своего же населения. Причем, не только на тех территориях, над которыми Киев утратил контроль, но и на контролируемых им.

Что касается первых, то, по сообщениям осведомленных украинских ТГ-каналов, руководство ГУР (военная разведка) предложило Зеленскому расширить "контролируемый террор" на территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы сорвать подготовку к референдуму о вхождении этих областей в состав России. Украинские разведчики посетовали. Что российские чиновники хорошо охраняются, а в качестве альтернативы предложили взрывать административные здания, пункты оформления паспортов граждан РФ и тому подобные объекты, на которых собирается группы местных жителей.

Что же касается граждан Украины на подконтрольных Киеву территориях, то здесь власти запустили самую настоящую программу по доносительству украинцев друг на друга. Среди граждан Украины стали проводить обязательные онлайн-опросы, на которых им, среди других вопросов, предлагают ответить на вопросы о взглядах их коллег и знакомых, вплоть до отдельных предложений в личных беседах. Кроме того, им предложено ответить на вопросы о своих выездах за границу (список посещенных государств весьма ограничен – Россия (Крым), Белоруссия, ЛДНР, Сербия, Болгария), наличия в этих странах собственности, двойном гражданстве (с этими государствами), об отношении к войне с Россией. такие поросы уже вовсю идут среди работников бюджетных учреждений. Объявлено, что они проводятся для выявления “потенциальных предателей и пособников России".

Глава Николаевской области Виталий Ким объявил, что намерен закрыть областной центр Николаев на несколько дней, чтобы зачистить город от "нехороших людей", которые стали "пособниками России".

- Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо, - заявил он и назвал анонсированную процедуру "Ловлей коллаборантов". Проходить она будет в виде "рейдов по городу", закрытия въезда-выезда и отработке конкретных адресов правоохранителями и территориальной обороной. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Ким предложил сообщать ему о потенциальных коллаборантах и пообещал за каждого такого "корректировщика" русских ракет и "пособника оккупантов" выплачивать по 100 долларов США. Обещание упало на благодатную почву, и вскоре Ким сообщил, что ему за два дня поступили 18 писем с данными на таких людей. Одного уже задержали, о чем отчитался сам Ким.

- Вчера было задержание одного не очень здорового мужчины. Он собирался поступать в войска ЛДНР, как только они сюда зайдут. Нашли его через анонимный ТГ-канал, - рассказал Ким в своем очередном видеоотчете. - Что россияне говорят - все анонимно и безопасно, вы давайте нам данные, вам ничего не будет, это неправда. Парень сейчас поедет на 9 лет в тюрьму.

Но даже там, где население еще остается под властью назначенных Киевом чиновников, те стараются всячески затруднить местных жителей. В ряде населенных пунктов приняли решение выделять людям поступающую гуманитарную помощь только после того, как те докажут, что не имеют задолженностей по платежам за коммунальные услуги. Нет квитанций – не будет и гуманитарки. Такое происходит, в частности, в селах и городках той части Запорожской области, что еще остаются под властью Киева. В ответ на жалобы представители Запорожской областной военной администрации заявили, что это решение является зоной ответственности местных властей, вмешиваться в деятельность которых они не имеют права.

На этом фоне не утихают слухи, что Киев намерен продолжить и ужесточить чистку силовых структур и спецслужб Украины. И, по всей видимости, действующие сотрудники СБУ, чтобы отвести от себя потенциальные подозрения, будут из кожи лезть, выискивая "агентов Кремля".

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