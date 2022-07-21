Пензенская область и регионы Беларуси: перспективы роста

Фото: пресс служба правительства Пензенской области.

Санкционный угар «коллективного Запада» лишь оттенил перспективы развития Союзного государства России и Беларуси, реализующиеся в выполнении намеченных договоренностей в соглашениях, которые были подписаны правительством Пензенской области с руководством Республики Беларусь и исполнительной властью ряда белорусских регионов.

ВСТРЕЧА ОЛЕГА МЕЛЬНИЧЕНКО С АЛЕКСАНДРОМ ЛУКАШЕНКО

Новая страница в истории взаимодействия Пензенской области с Республикой Беларусь была открыта весной. Встреча губернатора Пензенской области с президентом РБ состоялась в Минске 31 марта.

Олег Мельниченко поблагодарил Александра Лукашенко за гостеприимство.

- Мы народы от одного корня, абсолютно похожи друг на друга, - заявил белорусский лидер. - Беларусь готова делиться своим опытом и наработками.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСЬ – БЕЛАРУСЬ

Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Пензенской области состоялось в Бресте.

По итогам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и Олег Мельниченко подписали протокол, закрепляющий сотрудничество пензенского региона как субъекта РФ и Республики Беларусь. Документ утвержден в развитие соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

… Позднее Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи с руководителем РБ Александром Лукашенко и коллегами из белорусских регионов:

- В числе наших совместных приоритетных задач – развитие общего рынка, обеспечение продовольственной безопасности и бесперебойной работы промышленных предприятий, как крупных системообразующих, так средних и малых. И, конечно же, обеспечение населения качественной и конкурентоспособной продукцией в достаточном количестве.

В составе официальной делегации в деловую поездку отправились и руководители ведущих предприятий нашего региона. Поэтому общение с белорусскими коллегами во многом имело черты презентации промышленного и инвестиционного потенциала Пензенской области. Обсуждались перспективы развития кооперации, инвестирования, создания совместных производств.

Партнерские связи начали набирать интенсивность еще в прошлом году. В 2021-м пензенские и белорусские предприятия заключили ряд новых договоров. По данным Приволжского таможенного управления в минувшем году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Республикой Беларусь вырос в 1,3 раза. При этом объем экспорта увеличился почти на четверть, импорта – почти на треть.

Не заставил себя ждать и первый результат работы пензенской делегации в Беларуси. Первая партия белорусской сельхозтехники была отгружена в наш регион в начале апреля и сразу же была задействована в весенне-полевых работах.

Учитывая темпы дорожного строительства и реформирование системы ЖКХ и транспортного сообщения в нашем регионе, пензенцев интересовала дорожная и коммунальная техника, а также машины общественного транспорта. Делегация ознакомилась со всей линейкой продукции холдинга «Амкодор», обсудив перспективы открытия в Пензе сервисного центра под закупку белорусской техники.

Фото: пресс служба правительства Пензенской области.

Особое внимание было уделено возможностям импортозамещения. Белорусам был представлен значительный список товаров и комплектующих, которые производит наш регион, а также аналогичный список продукции, в которой нуждается Пензенская область. Представители ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и АО «ЮМИРС» провели встречу с государственным пограничным комитетом Беларуси. Обсудили расширение использования разработок и продукции пензенских предприятий для обеспечения безопасности государственной границы.

Есть результат по итогам встречи руководителей пензенских «Моторных технологий» и белорусского «Амкодора». Наше предприятие включено в реестр поставщиков холдинга в качестве производителя оборудования для промышленной очистки деталей.

Целый ряд других компаний региона также достиг договоренностей о поставках в Беларусь тракторных прицепов, тормозных резисторов для городского электрического транспорта ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и ОАО «МАЗ».

Перечень налаженных деловых контактов можно продолжить. Но, как считает губернатор Олег Мельниченко, важно не просто зафиксировать положительные результаты, но и выстроить полезное взаимодействие в долгосрочной перспективе. Потенциал здесь очевиден. Из 528 компаний-экспортеров Пензенской области поставляют свою продукцию в дружественную республику более 200 предприятий, причем резервы роста есть.

«Мы не допустим сокращения ассортимента продукции пензенских предприятий, напротив, с учетом новых кооперационных связей думаю, что он будет расширяться. Будут работать производства – не будет роста безработицы, будут стабильные доходы у наших людей. Главная задача – чтобы пензенская индустрия устойчиво работала», – резюмировал Олег Мельниченко.

Следующим шагом в укреплении сотрудничества пензенского региона с республикой Беларусь стало участие пензенской делегации в Международной специализированной выставке «Белагро-2022», состоявшейся в июне в Минске. На стенде пензенского региона была представлена продукция компаний «Дукат», «Коноплекс», «Пензенские кленоварни», «Ванюшкины сладости» и других. Подписаны соглашения о сотрудничестве Пензенского государственного аграрного университета с Минским тракторным заводом и заводом «Гомсельмаш», что позволит повысить технический потенциал агропромышленного комплекса нашего региона.

А в начале июля на IХ Форуме регионов России и Беларуси в Гродно главы Пензенской области РФ и Витебского облисполкома РБ подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях.Олег Мельниченко и Александр Субботин закрепили взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства и промышленности, науки и культуры, спорта и туризма.

Напомним, что ранее правительством Пензенской области было заключено 5 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве - с Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским областными исполнительными комитетами, а также - с правительством Республики Беларусь.

Комментируя работу в рамках пленарного заседания Форума регионов, глава Пензенской области отметил важную роль, которая отводится в сфере российско-белорусских отношений субъектам двух стран.

Фото: пресс служба правительства Пензенской области.

«Мы видим, что договорённости глав двух государств трансформируются не только в соглашения общего порядка между областями Беларуси и России, они приобретают многовалентность, которая выражается в конкретных договорах между предприятиями, в создании новых кооперационных цепочек и производств, - пояснил Олег Мельниченко. - Мы поняли, что, объединившись, сможем решить любые самые сложные высокотехнологичные задачи».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Впереди у российских и белорусских регионов - работа, нацеленная на достижение намеченных горизонтов. Для Пензенской области показателем ее динамики, своеобразной сверкой часов стало общение партнеров на выставке АПК «День поля», состоявшейся в Пензенской области 14 июля. Почетными гостями мероприятия стали представители делегации Республики Беларусь.

Руководитель субъекта Федерации подчеркнул, что сегодняшняя выставка показывает: у российского машиностроения и предприятий дружественных стран есть большой потенциал, чтобы обеспечить технологическую безопасность АПК.