Минобороны: жители Западной Украины отказываются ехать воевать в Донбасс

На Донбассе продолжается уничтожение пунктов управления и складов

В Минобороны России уточнили данные по прошлым ударам высокоточным оружием. Согласно заявлению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. Как выяснилось, среди них было 120 иностранных наемников.

«Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве ликвидировано более 320 националистов», - заявил на прошедшем брифинге Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что на «фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс».

«Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе ЛУЦК Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», - рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что на Донбассе продолжается уничтожение пунктов управления и складов силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Ими за сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск.

В рамках контрбатарейной борьбы на Донбассе поражены: шесть складов, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы, восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.

Отметим, что удары по складам с боеприпасами под Николаевым вызвали мощнейшую детонацию боеприпасов, которую было видно на сотни километров.

В небе Донбасса сбит самолет Су-25, Ми-8 воздушных сил Украины, пять украинских беспилотных летательных аппаратов и восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

144 - вертолета.

1577 - беспилотных летательных аппаратов.

356 - зенитных ракетных комплексов,

4135 - танков и других боевых бронированных машин.

762 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3174 - орудия полевой артиллерии и минометов.

4413 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 21 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взял Мелитополь и Мариуполь: Что известно о командующем российской группировкой «Запад» на Украине

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о четвертом генерале, руководящем войсками РФ на Украине (подробности)

Запад не ждал от нас поступка. Думал — схавают, как раньше

Тигран Кеосаян заявил, что Запад не ждал от России отпора на Украине (подробности)

Зеленского могут свергнуть? На Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ

Чтобы заменить их другими оборотнями (подробности)