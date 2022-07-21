Олеся Железняк и Виктор Раков сели в "Последний поезд"

Сюжет известен. Пожилая пара вынуждена расстаться с домом из-за задолженности банку. Фото с сайта театра "Ленком"

Это еще не премьера, а сдача спектакля творческому совету. Официальная премьера состоится 2 сентября, в день открытия нового сезона в «Ленкоме».

Пьеса Вины Дельмар известна у нас благодаря легендарному спектаклю театра им. Моссовета «Дальше - тишина» с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом. В течение тринадцати лет постановку сопровождал неизменный аншлаг. Именно в этом спектакле Фаина Раневская вышла на сцену в последний раз 24 октября 1982 года. Что символично для театрального мира.

Сценическую версию для «Ленкома» сочинил Сергей Плотов.

Первоначально спектакль должен был ставить режиссер Леонид Трушкин. Главную роль - играть Геннадий Хазанов. Были почти готовы декорации и костюмы. Но вмешалась геополитика, творческие планы Трушкина и Хазанова изменились.

«Ленкому» пришлось приглашать другого режиссера - Антона Яковлева (недавно возглавившего Московский театр им. Гоголя) и менять состав исполнителей.

Сюжет известен. Пожилая пара вынуждена расстаться с домом из-за задолженности банку. Оплачивать жильё нечем не только старикам, но и их детям. Дом продают, но куда деть родителей. Старики становятся в тягость своим детям. Паре, прожившей 50 лет вместе, приходится расстаться навсегда. Отца забирает дочь, но у нее не находится места для матери «ни под лестницей, ни в чулане». Поэтому её отправляют в дом престарелых. Финальная сцена — прощание супругов на вокзале перед отходом поезда. Последнее объятие...

Из разрывающей сердце мелодрамы Антон Яковлев решил сделать трагифарс. И даже немного изменить название спектакля: вместо «Последнего вагона» он вырос до целого «Последнего поезда».

В музыкальном трагифарсе о непростых взаимоотношениях родителей и детей, о любви и верности, эгоизме и самопожертвовании играют Олеся Железняк, Виктор Раков, Владимир Юматов, Анна Большова, Владимир Еремин, Сергей Пиотровский, Андрей Гарист, Анастасия Марчук, Анна Зайкова, Алексей Скуратов и другие.

Спектакль получился музыкальный, современный по языку, динамичный по пластике. Временами актёры выходят из своих драматических образов и становятся стендаперами и читают свои монологи у микрофона.

Конечно, ни Олеся Железняк, ни играющая с ней в составе Анна Якунина не похожи на старушек, которые ждут поезд, который увозит туда, где дальше тишина. Если они и «старушки», то довольно бодрые.

Спектакль «Ленкома» получился не об одинокой старости, а о бесприютности, неприспособленности к жизни, непонимании, ненужности своим близким, одиночестве, которое может накрыть в любом возрасте. И дело не только в конфликте отцов и детей.