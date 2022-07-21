Кому удается избежать врачебных ошибок в больнице

Проверку вели по четырем самым популярным направлениям госпитализации Фото: EAST NEWS

Американская медицинская ассоциация опубликовала результаты исследования безопасности лечения в больницах. Оказалось, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, вспышку оспы обезьян и другие современные напасти, за последние 10 лет число врачебных ошибок, внутрибольничных заражений, травм, полученных в госпитале, существенно снизилось. Но тут есть и другая сторона, одним пациентам стало в больницах безопаснее, а вот другим – вовсе нет.

Проверку вели по четырем самым популярным направлениям госпитализации:

- сердечные приступы: число нежелательных последствий врачебного вмешательства снизилось на 17% с 218 до 139 на 1000 выписок;

- сердечная недостаточность: число нежелательных последствий снизилось на 17% с 168 до 116 на 1000 произведенных реанимационных разрядов;

- пневмония: улучшения на 21% с 195 до 119 на 1000 случаев;

- хирургические операции: улучшения на 22% с 204 до 130 нежелательных явлений на 1000 выписок.

Выборка – самая масштабная, изучались медицинские записи 245 тысяч пациентов, которых лечили в 3100 больницах по всей территории США.

Правда, за скобками осталась такая многочисленная когорта пациентов, как «другие», то есть те, кто попал в больницу по отличным от этих четырех причин показаниям. Их безопасность совершенно не улучшилась. И специалисты из Американской ассоциации больниц затрудняются с ответом на вопрос, а почему так, отмечая, однако, что в общем усовершенствовании оказания медицинской помощи они еще не прошли и половины необходимого пути.

ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ?

Эксперты связывают такой десятилетний прогресс с тем, что операции за это время стали проводиться менее травмирующим человека способом, точнее стали подбирать лекарства и появилась возможность успешнее бороться с бичом всех госпиталей – внутрибольничными инфекциями.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ХИРУРГОВ

Более ранние исследования самых распространенных ошибок при проведении операции говорят о том, что хирурги, например, ошибаются, казалось бы, в самых элементарных вещах.

Например, пациента вскрывали не с той стороны, с которой требовалось лечение. Такую ошибку в американской клинике Мейо допустили 22 раза.

Пять врачей неправильно установили имплантат, и 18 раз хирурги «забыли» в полости тела пациента инородный предмет.

Правда, здесь есть большое «но». Одна грубая ошибка приходится примерно на 22 тысячи правильно проведенных операций и ни одна оплошность не стала причиной серьезных последствий для здоровья пациента или его смерти.

Для того чтобы избежать подобных ошибок в перспективе, нужно улучшать командную работу между врачами, делать так, чтобы они больше общались и лучше взаимодействовали друг с другом, считают эксперты.