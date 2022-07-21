Выступая на встрече, посвященной борьбе с климатическими изменениями, 79-летний президент сообщил, что у него диагностировали рак Фото: REUTERS

Джо Байден потряс публику очередной оговорочкой, да такой, что напряглись не только в Америке, но и во всем мире. Выступая на встрече, посвященной борьбе с климатическими изменениями, 79-летний президент сообщил, что у него диагностировали рак. Это, мол, из-за того, что в его родном штате Дэлавер, где политик провел молодость, слишком много нефтеперерабатывающих заводов, загрязняющих окружающую среду.

- Вот почему и у меня, и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Дэлавере был самый высокий уровень заболеваний раком в США, – объявил Байден.

В аппарате Белого дома, едва оправившись от шока, выпустили срочное разъяснение: президента не так поняли. Он, скорее всего, имел в виду опухоли кожи, которые ему удалили еще до избрания на высший государственный пост. Сейчас ни о какой онкологии речи нет, и вообще лидер нации - в прекрасной физической форме.

Но почти одновременно с этим бравурным заявлением в журнале American Thinker вышла статья доктора медицины К. Бейкера, специализирующегося на возрастных изменениях мозга. В публикации прямо говорится, что Байден не доживет до конца своего второго срока, если будет переизбран в 2024 году. Врач назвал «национальной трагедией» то, что во главе США стоит «хрупкий, дряхлый, невменяемый старик».

- Президент Байден страдает слабоумием, и оно прогрессирует на наших глазах. Вполне возможно, что его деменция действительно достигла 4-й стадии из 7 возможных по шкале GDS, это - умеренно выраженное когнитивное снижение, - пишет Бейкер. - Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal, средняя выживаемость после постановки такого диагноза составляет 4,1 года для мужчин.

Специалист просит прибавить этот срок к нынешнему 2022 году и сделать неутешительный вывод.

Что думают в ЦРУ по поводу столь мрачных прогнозов, доподлинно не известно. Зато директор главного шпионского ведомства США Уильям Бёрнс в среду поделился данными о том, как себя чувствует Владимир Путин. На мероприятии в штате Колородо Бёрнса спросили, как в ЦРУ оценивают состояние здоровья президента РФ, - он-де в последние дни во время публичных выступлений кашляет. Директор признал, что о здоровье российского лидера ходит много слухов, но потом честно добавил: «Насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки».

Кстати, накануне Путин, выступая перед участниками форума «Сильные идеи для нового времени», извинился за свой кашель, объяснив его последствием визита в Иран.

- Вчера в Тегеране было очень жарко - плюс 38. А «кондишен» там шуровал как следует, - сказал президент.

Так что вот такие оценки. Как говорится, два мира - два лидера.

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