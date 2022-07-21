Дмитрий Песков: В новой детской и молодежной организации президент будет председателем Наблюдательного совета, а не пионервожатым

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 21 июля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

- …Дмитрий Сергеевич, в ответ на просьбу девочки Насти из Питера Владимир Путин согласился возглавить Наблюдательный совет новой детской и молодежной организации. (Это произошло в среду, 20 июля, на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена».) Насколько мне известно, никаких других подобных наблюдательных советов Владимир Владимирович не возглавляет. Какие цели перед собой ставит президент?

- Слушайте, у нас же закон подписан о такой организации.

Здесь очень важно, что это - инициатива снизу. Здесь очень важно, что сами дети принимали и продолжают принимать участие в начертании основных параметров, контуров этой организации.

Ну, а президент, он тем, что возглавит этот совет, конечно подчеркнет - значимость самого проекта.

- Сергей Кириенко вчера уже сказал, что первый съезд новой организации состоится в конце нынешнего года. Значит ли это, что к декабрю решат вопросы и с названием, и с символикой, и, не побоюсь этого слова, с бюджетом?

- Это нужно будет спрашивать у организации. Но тот факт, что президент там будет присутствовать, конечно, поможет в решении всех этих вопросов.

- Скажите, а можно ли будет теперь Владимира Владимировича Путина назвать главным пионервожатым России?

- Нет, нельзя. Его можно будет назвать… Собственно, имея ввиду ту должность, которую он займет.

- Это образно, Дмитрий Сергеевич.

- Образно вы можете написать, как будет больше соответствовать вашему настроению.

- Хорошо, ловлю вас на слове.

- Да.

- Спасибо вам.