Дмитрий Песков: В новой детской и молодежной организации президент будет председателем Наблюдательного совета, а не пионервожатым

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В четверг, 21 июля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:
- …Дмитрий Сергеевич, в ответ на просьбу девочки Насти из Питера Владимир Путин согласился возглавить Наблюдательный совет новой детской и молодежной организации. (Это произошло в среду, 20 июля, на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена».) Насколько мне известно, никаких других подобных наблюдательных советов Владимир Владимирович не возглавляет. Какие цели перед собой ставит президент?
- Слушайте, у нас же закон подписан о такой организации.
Здесь очень важно, что это - инициатива снизу. Здесь очень важно, что сами дети принимали и продолжают принимать участие в начертании основных параметров, контуров этой организации.
Ну, а президент, он тем, что возглавит этот совет, конечно подчеркнет - значимость самого проекта.
- Сергей Кириенко вчера уже сказал, что первый съезд новой организации состоится в конце нынешнего года. Значит ли это, что к декабрю решат вопросы и с названием, и с символикой, и, не побоюсь этого слова, с бюджетом?
- Это нужно будет спрашивать у организации. Но тот факт, что президент там будет присутствовать, конечно, поможет в решении всех этих вопросов.
- Скажите, а можно ли будет теперь Владимира Владимировича Путина назвать главным пионервожатым России?
- Нет, нельзя. Его можно будет назвать… Собственно, имея ввиду ту должность, которую он займет.
- Это образно, Дмитрий Сергеевич.
- Образно вы можете написать, как будет больше соответствовать вашему настроению.
- Хорошо, ловлю вас на слове.
- Да.
- Спасибо вам.