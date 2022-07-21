Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам военной спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил в четверг в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским военнослужащим Фото: Кадр видео

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной России высшие государственные награды российским военнослужащим, что проявили героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Указом президента России звания Героя Российской Федерации были удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

О подвиге старшего сержанта Мергена Донгака «Комсомолка» рассказывала ранее. Подразделение сержанта Донгака в бою с превосходящими силами противника успешно отбивало атаки. Когда был тяжело ранен командир взвода, с поля боя его вынес Донгак, а затем принял командование на себя. Под командованием Донгака взвод отбил очередные атаки, уничтожил до 15 националистов, а также два кочующих пикапа с минометами. Оставшиеся в живых боевики обратились в бегство. После боя Мерген обеспечил эвакуацию командира взвода в медицинский отряд специального назначения, чем спас ему жизнь.

Командир танкового полка полковник Иван Шиц находился на передовой в боевых порядках своих подразделений. В ходе боя за овладение населенным пунктом танковый полк Шица, сломив сопротивление противника первым ворвался в город, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи дивизией. В ходе боя Шиц получил множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Несмотря на ранения, рискуя жизнью, продолжил командовать полком, вывел его из-под удара, тем самым сохранив подчиненных и только после того, как убедился в безопасности всего подразделения, был эвакуирован в госпиталь. После лечения вернулся в свой полк, продолжает командовать.

Подвиги командира огнеметного взвода старшего лейтенанта Андрея Соловьева могли бы занять несколько страниц. Но можно представить некоторые цифры, что характеризуют офицера: за период ведения боевых действий экипажем боевой машины старшего лейтенанта Андрея Соловьева уничтожено до 12 минометных и 3 артиллерийских батарей, 24 единиц боевой техники и до 300 националистов.

Cергей Шойгу сфотографировался на память с Героями России командиром танкового полка полковником Иваном Шицом, заместителем командира истребительного авиационного полка подполковником Ильей Сизовым, командиром огнеметного взвода старшим лейтенантом Андрее Фото: Минобороны РФ

Заместитель командира истребительного авиаполка подполковник Илья Сизов отличился тем, что при проведении боевого патрулирования обнаружил вертолет противника Ми-14, летевший в зоне поражения ПВО на предельно малой высоте вблизи с границей с Румынией. Вертолет противника на высоте 20 метров над уровнем моря стал уходить в сторону западной границы, одновременно ведя огонь из всех видов вооружения. Понимая, что в настоящее время находится в выгодном боевом положении и не взирая на взятие противником самолета на автосопровождение зенитным ракетным комплексом «С-300» офицер принял решение о пуске ракеты. Проходя на предельно малой высоте, 15 метров над уровнем моря. и скорости 1200 км/ч произвел максимальное сближение с целью и на расстоянии 500 метров поразил вертолет. Но лишь один боевой эпизод: за время проведения военной спецоперации подполковник Илья Сизов лично уничтожил 11 летательных аппаратов противника из них 3 самолета Су-24, 3 самолета Су-27, 2 самолета МиГ-29, 2 вертолета Ми-24 и 1 вертолет Ми-14, а также 2 зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

«Коллеги, вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость ее граждан. Все то, что вы делаете – это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны. Поздравляю вас от души, очень надеюсь, что вернетесь в свои подразделения, а после военной спецоперации домой», - поздравил героев глава военного ведомства.

Также, за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности РФ, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники, «Золотой Звезды» удостоен генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. Его заслуги для широкой общественности пока - военная тайна.

Известно, что концерн является разработчиком и производителем систем С-300-С-500 и многих других современных систем противовоздушной обороны.

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