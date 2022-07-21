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Экономика21 июля 2022 11:25

Туристические тренды представят на форуме «Путешествуй!»

Мероприятие пройдет 4-7 августа на ВДНХ
«Уникальный отдых, не выезжая из страны» — так называется одна из сессий деловой программы России ского туристического форума «Путешествуи !»

«Уникальный отдых, не выезжая из страны» — так называется одна из сессий деловой программы России ского туристического форума «Путешествуи !»

«Уникальный отдых, не выезжая из страны» — так называется одна из сессий деловой программы России ского туристического форума «Путешествуи !», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на ВДНХ.

Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов. Модератором сессии выступит руководитель направления аналитики и развития программы «Больше, чем путешествие» АНО «Россия – страна возможностей», продюсер киберпутеводителя «Это моя земля» Андрей Сулейков.

Наряду с деловой программой на форуме представят программу для посетителей. На выставке можно будет посмотреть автодома и прицепы для автопутешествий, пообщаться с экспертами и послушать тревел-стендапы путешественников.

На форуме свои туристические возможности представят Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край и республика Коми.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуи !» 2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Страной-партнером этого года станет Узбекистан.

Экономические форумы в РоссииБИЗНЕС-ПРЕСС