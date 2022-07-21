Санкции на нашу нефть ввели, а ее экспорт только растет

21 июля Владимир Путин встретился с министром энергетики Николаем Шульгиновым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг Владимир Путин встретился с министром энергетики Николаем Шульгиновым. Тот рассказал президенту, как себя чувствует наш нефтегазовый экспорт под западными санкциями. А в конце обсудили подготовку к зиме.

Удивительно, но факт – Запад от нашей нефти отказался, но ее экспорт только растет.

- Объемы нефти на экспорт увеличились? - спросил президент.

- Да, подтвердил министр. – И добыча за шесть месяцев превысила прошлогодний уровень на 3,4%.

А вот с газом все похуже. Его производство и экспорт упали – если нефть еще можно погрузить на танкеры и отправить в любую точку мира, то газовую трубу так быстро не переделаешь.

Шульгинов заверил, что республики Донбасса и юго-восток Украины зимой не останутся без тепла, хотя чинить надо много. Украинская армия продолжает разрушать провода и трубы, но наши специалисты уже работают.

Причем, украинские военные и на территории России повреждают инфраструктуру.

-В Курской, Брянской, Белгородской областях тоже есть проблемы повреждения сетей этими действиями, - так завуалировано Шульгинов назвал обстрелы нашей территории.

Подготовка к холодам в самой России идет по плану. Большая часть газа для отопления уже в хранилищах. Особая ситуация в Калининграде и Крыму. В Калининград газ завозят кораблями, потому что соседние страны объявили блокаду. Энергетики уже готовы купить еще два судна, чтобы поддерживать регион во время изоляции.

После того, как украинцы обстреляли морские платформы около Крыма, полуострову стало не хватать своего газа. Сейчас голубое топливо готовятся перекачивать из Краснодарского края.