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Экономика21 июля 2022 12:16

Второй саммит «Россия- Африка» и другие мероприятия этого формата состоятся в 2023 году

Тема продовольственной безопасности будет среди первоочередных
Развитию отношений со странами Африки Россия традиционно уделяет приоритетное внимание

Развитию отношений со странами Африки Россия традиционно уделяет приоритетное внимание

21 июля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №485 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году второго саммита Россия – Африка и других мероприятий в формате Россия – Африка».

Кроме того, утверждено положение об организации Оргкомитета, и в течение месяца будет сформирован и утвержден его состав, который возьмет на себя задачу по координации подготовки к мероприятиям, решение вопросов взаимодействия с российскими регионами и ведомствами, а также информационное и организационное сопровождение.

«Саммит Россия – Африка в 2019 году дал мощный импульс развитию наших отношений, поднял их на качественно новый уровень. Были приняты важнейшие решения, включая итоговую декларацию на уровне глав государств. Был подписан Меморандум о взаимопонимании об основах взаимоотношений и сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Африканским Союзом (АС). В настоящее время к принятию готовится дополняющий его план действий по сотрудничеству Россия – Африканский союз на период до 2025 г.», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Развитию отношений со странами Африки Россия традиционно уделяет приоритетное внимание. Потенциал торгово-экономических связей и инвестиционных проектов со странами Африканского континента очень высок. Крупный российский бизнес рассматривает Африку как перспективный объект для инвестиций. Наибольший интерес вызывает энергетика и добыча полезных ископаемых, а также сельское хозяйство, производство, транспорт, инфраструктура.

Взаимодействие с континентом приобретает новую динамику по итогам прошедших на полях ПМЭФ оживленных дискуссий и традиционного бизнес-диалога Россия – Африка. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективных проектов в области обеспечения энергетической безопасности континента, разработки новых форм финансовых расчетов, сотрудничества в сфере инноваций и технологий, здравоохранения и образования.

По информации Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России, руководителя Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олега Озерова, тема продовольственной безопасности будет среди первоочередных на втором Саммите Россия-Африка, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно.

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