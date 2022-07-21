Прививка предотвращает развитие тяжелых осложнений и летального исхода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Россию накатывает очередная волна ковида. Рост заболеваемости идет во всех регионах кроме Дальнего Востока. Вместе с известными штаммами коронавируса в этот раз на нас напал подвариант «кентавр» (BA.2.75), который пока малоизучен. Словом, принять меры по самозащите от «короны» точно не помешает.

Основные доказанные наукой способы такие:

- маски, а лучше респираторы в людных местах;

- соблюдение дистанции не менее 1,5 — 2 м (что возможно далеко не всегда);

- мытье рук и использование антисептиков;

- вакцинация.

Прививка предотвращает развитие тяжелых осложнений и летального исхода, подчеркивают врачи. В первую очередь медики призывают вакцинироваться людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и старше 60 лет.

Какие трудности могут возникнуть на практике и как с ними справиться, «Комсомолка» разобралась вместе с экспертами по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИВИВКУ

Сегодня есть как минимум пять способов попасть на вакцинацию от коронавируса бесплатно по полису ОМС (обязательного медстрахования), поясняет член Совета по медицинскому страхованию ВСС Дмитрий Толстов. Возможны такие варианты:

1. Записаться через мобильное приложение или портал Госуслуг. Для этого нужно кликнуть на раздел «Здоровье» и в нем выбрать «Запись на вакцинацию от Covid-19».

2. Позвонить на горячую линию по коронавирусу и записаться через оператора. Телефоны: 8-800-2000-112 либо короткий номер 122.

3. Обратиться в поликлинику, где проводится вакцинация.

4. Записаться через региональные мобильные приложения или порталы. Так, например, для жителей Москвы доступна запись на вакцинацию на территории столицы через электронные сервисы Моя Москва, ЕМИАС.ИНФО.

5. Прийти в специальный пункт вакцинации от ковида. Адреса и график работы можно узнать на сайте органа здравоохранения (министерства, департамента, комитета здравоохранения) своего региона. В Москве, например, сейчас работает такой пункт в ГУМе, в Новой Москве — в Троицкой больнице. Сюда можно приехать без записи.

ЕСЛИ «УСЛУГА НЕ ДОСТУПНА»

- Живу в Подмосковье, всегда записываюсь на приемы в свою «районку» через мобильное приложение ЕМИАС. Сейчас там есть только запись к врачам, а на вакцинацию от ковида не доступна, - сообщает один из читателей «КП».

В подобной ситуации есть такие варианты:

- записаться на вакцинацию через портал или приложение Госуслуг;

- воспользоваться номером 8-800-2000-112 или 122;

- попробовать войти в свое региональное приложение спустя некоторое время — бывает, что запись временно недоступна из-за сбоев.

Еще один читатель «Комсомолки» хотел записаться через портал Госуслуги на прививку в Москве, будучи прикрепленным к поликлинике по ОМС в Подмосковье. И опять результат: «услуга не доступна».

- Как правило, записаться на прививку через портал Госуслуги можно в своем регионе (то есть там, где вы прикреплены к поликлинике по ОМС.- Ред.), - поясняет Дмитрий Толстов. - Для записи на вакцинацию за пределами региона пользуйтесь номером 8-800-2000-112 или 122. Если и здесь столкнетесь с трудностями, позвоните в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Ее название указано на полисе, а номер горячей линии для пациентов легко найти через поиск в интернете.

МОЖНО ЛИ ПРИВИТЬСЯ В «ЧУЖОЙ» ПОЛИКЛИНИКЕ

Бывает, что у человека регистрация (прописка) в одном регионе, а привиться от ковида удобнее в другом. Это возможно?

- Да. Граждане России могут пройти вакцинацию от коронавируса без учета данных о регистрации по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования), - поясняет эксперт.

«А если я хочу вакцинироваться в своем регионе, но не в той поликлинике, к которой прикреплен по ОМС, а в другой, поближе к работе — так можно?», - спрашивает посетитель сайта kp.ru

- Да, можно. Вы имеете право обратиться в любую из поликлиник, проводящих вакцинацию от коронавируса, независимо от территориального прикрепления к медицинской организации, - уточняет Дмитрий Толстов. - В таких случаях для записи на прививку стоит воспользоваться порталом Госуслуг (если вам подходит «чужая» поликлиника в вашем же регионе. - Ред.) либо телефонными номерами 8-800-2000-112 или 122. Либо позвонить для оформления записи непосредственно в выбранную вами медицинскую организацию.

Без предварительной записи привиться можно в мобильных пунктах вакцинации COVID-19, расположенных в общественных местах (таких, как ГУМ в Москве).

В ТЕМУ

«Где первый укол делали, туда и идите?»

Летом многие россияне из регионов хотя бы на пару дней едут посмотреть Москву. А тут очень удобно: зашел в легендарный ГУМ, заодно и от ковида укололся. А что делать со вторым уколом, который полагается через 21 день? Можно ли будет завершить курс вакцинации в другом регионе или скажут, как в анекдоте про Сбербанк: «где первый укол делали, туда и идите»?

- Не переживайте. Если первый компонент прививки вам ввели в одном регионе, то второй укол спокойно сможете сделать в другом регионе. Для этого нужно будет предварительно записаться по телефону в подходящую вам поликлинику, указав, что требуется завершение курса вакцинации, - разъясняет Дмитрий Толстов.

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Где бесплатно проконсультируют и помогут решить проблемы

По закону у пациентов есть защитники и помощники — страховые представители по ОМС. Это специалисты страховых медицинских организаций, в которых оформлен полис.

- Если у вас возникают сложности при записи на вакцинацию или любые другие вопросы, связанные с доступностью или качеством медпомощи, обязательно обращайтесь. Страховой представитель проконсультирует и окажет содействие, - рассказывает Дмитрий Толстов.

Автор этой статьи подтверждает: такие специалисты действительно помогают, испытано на себе. Поэтому у меня, например, в телефонную книгу смартфона внесен номер горячей линии страховой компании, выдавшей полис ОМС.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Пациенты просят помочь записаться на прививку или получить медотвод»

По каким вопросам, связанным с вакцинацией от коронавируса, чаще всего обращаются россияне в страховые медицинские компании, выдавшие полисы ОМС, «КП» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

- В разгар пандемии было большое количество таких обращений. Так, в 2021 году страховые медицинские компании (СМО) зарегистрировали более 74 тысяч фактов оказания содействия пациентам в записи на вакцинацию от Covid-19. За первые четыре месяца 2022 года зафиксировано 14,5 тысяч фактов консультирования о прививках от коронавируса.

В прошлом году людей больше всего интересовало: в какой медицинской организации можно сделать прививку, как записаться на вакцинацию; как получить медицинский отвод и что делать, если в нем отказывают; какие осложнения возможны после прививки. А также как получить прививочный сертификат или QR-код. При отсутствии вакцины в поликлиниках пациенты обращались с просьбами помочь получить прививку.

Во второй половине 2021 г. и в 2022 г. в дополнение к перечисленным вопросам люди интересуются сроками и порядком ревакцинации.

Если говорить о жалобах, то они в основном касались необоснованных отказов в вакцинации. Были случаи, когда прививку отказывались делать маломобильным гражданам (например, лежачим больным). Также встречались жалобы на качество проведенной вакцинации и осложнения после укола.

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