Чем питаться при онкозаболеваниях с пользой и вкусом?

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Во время лечения может возникнуть воспаление слизистой оболочки полости рта (мукозит) и кишечника (энтерит). Даже если будет аппетит, прием пищи может доставлять дискомфорт.

Снижение веса у людей с онкологическими заболеваниями ведет к новым проблемам – приходится прерывать курсы химиотерапии, переносить операцию, в результате качество лечения может снижаться. Круг замыкается – лечение провоцирует проблемы с питанием, а отказ от еды приводит к проблемам в лечении.

К счастью, выход из этой непростой ситуации есть.

Каким должно быть питание при онкозаболеваниях?

Для борьбы с недугом нужны белок, энергия, другие важные питательные вещества в соответствии с потребностями каждого конкретного человека: требуется больше жиров, белков и меньше углеводов. Рекомендован в таких случаях рыбий жир – источник омега-3 жирных кислот. Они помогают лучше усваиваться белку и поддерживать мышечную массу. А еще рыбий жир стимулирует работу печени после химиотерапии.

Существует специальное питание для людей с онкологическими заболеваниями, в котором продумано все – и баланс необходимых питательных веществ, и вкус.

Например, Суппортан напиток, созданный специально для лечебного питания людей с онкологическими заболеваниями, который обеспечивает их особые потребности в нутриентах и энергии. Его состав полностью соответствует международным рекомендациям по питанию при онкологических заболеваниях . В одной бутылочке объемом 200 мл содержится 20 г белка, 1,42 г рыбьего жира и 300 ккал. И, разумеется, подходящий баланс жиров (40%) и углеводов (30%). Для дополнительного питания достаточно 2 бутылочек в день – этот напиток надо пить маленькими глотками в течение часа. И что важно – вкус рыбьего жира в нем совсем не ощущается. А еще Суппортан напиток можно давать детям от 1 года.

Что делать, если еда кажется пресной?

Еще одна проблема у пациентов с онкологическими заболеваниями – изменение вкуса: порой даже любимая еда может не нравиться. На этот случай существует Фрезубин напиток 2 ккал. В одном флаконе 20 г белка и 400 ккал. А главное – целая палитра вкусов: нейтральный, кисловатый лимонный, пряные несладкие. Всегда можно подобрать оптимальный вариант для конкретного человека, который будет приятным на вкус. Кстати, этот напиток можно разогреть (не кипятить!) и есть как суп, тем более что в линейке есть подходящие вкусы: грибной и томатно-морковный. И еще Фрезубин напиток 2 ккал можно добавлять в любимые блюда – он поможет обогатить их белком и энергией.

Если из-за заболевания возникли проблемы с глотанием, рекомендуется Фрезубин 2 ккал крем – у него безопасная консистенция густой сметаны, он выпускается в стаканчиках, едят его ложкой. И в нем, опять же, сбалансированный состав питательных веществ и энергии – в объеме 125 г содержится 12,5 г белка и 250 ккал, предусмотрены варианты на любой вкус: ваниль, земляника, карамель, капучино, шоколад, пралине.

Кстати, у Суппортан напитка тоже есть разные вкусы – капучино и тропические фрукты. И его можно не только пить, но еще и заморозить. А потом есть как мороженое.

Почему стоит выбирать именно эти продукты?

Потому что они произведены в Германии – с соблюдением высоких требований к качеству и безопасности.

Потому что они разработаны фармацевтической компанией Фрезениус Каби, которая уже 50 лет производит специализированное питание в соответствии с современными научными открытиями и технологиями.

Потому что вся продукция разработана в соответствии с рекомендациями ведущих экспертов в области питания людей с различными заболеваниями.

Потому что в этих продуктах предусмотрено все – и состав, и консистенция, и палитра вкуса.

А еще в компании знают, что специализированное лечебное питание является обязательным компонентом лечения онкологического заболевания. И поэтому делают все, чтобы людям, у которых возникли проблемы со здоровьем, было вкусно и полезно!

И помните главное: онкологические заболевания – не приговор. Питайтесь правильно и ешьте с удовольствием!

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