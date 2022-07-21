Высокая температура - один из симптомов оспы обезьян.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Всемирная организация здравоохранения заявила о 14 533 случаях заболевания оспой обезьян в мире на сегодняшний день. Большинство случаев, зарегистрированных за последние 4 недели, приходятся на Европейский регион (74,7%) и Северную и Южную Америку (22,9%).
10 наиболее пострадавших от оспы обезьян стран:
Испания (3125 заболевших),
Великобритания (2137),
Германия (2110),
Соединенные Штаты Америки (1965),
Франция (912),
Нидерланды (656),
Канада (604),
Португалия (515),
Бразилия (384)
и Италия (374).
В совокупности на эти страны приходится 88 % случаев, зарегистрированных во всем мире.
За последние 7 дней 13 стран сообщили об увеличении еженедельного числа случаев заболевания, причем самый высокий рост зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки.
За последние 7 дней 5 стран сообщили ВОЗ о регистрации первого случая оспы обезьян, среди них: Босния и Герцеговина (14 июля), Индия (14 июля), Саудовская Аравия (14 июля), Барбадос (19 июля), Мартиника (20 июля).
В большинстве случаев во время текущей вспышки заболевание проходит легко, однако вирус оспы обезьян (MPXV) может вызывать тяжелое течение у маленьких детей, беременных женщин, людей с ослабленным иммунитетом.
Наиболее распространенные симптомы оспы обезьян:
- сыпь любой локализации (88% случаев);
- лихорадка (44,4%);
- воспаление лимфатических узлов – лимфаденопатия (27%),
- усталость (21,1%),
- головная боль (19,3%),
- мышечная боль (17,1%),
- кашель (2,1%),
- боль в горле (0,9%),
- рвота (0,7%),
- конъюнктивит (0,2%).
Профиль заболевших оспой обезьян:
- 70,8% составляют мужчины; средний возраст составляет 32,5 года. На долю мужчин в возрасте от 18 до 44 лет приходится 60,0% случаев.
- Среди лиц с известным ВИЧ-статусом 5,5% были ВИЧ-инфицированными.
- Из всех зарегистрированных способов передачи чаще всего сообщалось о сексуальных контактах, это 89,3% всех зарегистрированных случаев передачи.