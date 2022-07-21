Высокая температура - один из симптомов оспы обезьян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всемирная организация здравоохранения заявила о 14 533 случаях заболевания оспой обезьян в мире на сегодняшний день. Большинство случаев, зарегистрированных за последние 4 недели, приходятся на Европейский регион (74,7%) и Северную и Южную Америку (22,9%).

10 наиболее пострадавших от оспы обезьян стран:

Испания (3125 заболевших),

Великобритания (2137),

Германия (2110),

Соединенные Штаты Америки (1965),

Франция (912),

Нидерланды (656),

Канада (604),

Португалия (515),

Бразилия (384)

и Италия (374).

В совокупности на эти страны приходится 88 % случаев, зарегистрированных во всем мире.

За последние 7 дней 13 стран сообщили об увеличении еженедельного числа случаев заболевания, причем самый высокий рост зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки.

За последние 7 дней 5 стран сообщили ВОЗ о регистрации первого случая оспы обезьян, среди них: Босния и Герцеговина (14 июля), Индия (14 июля), Саудовская Аравия (14 июля), Барбадос (19 июля), Мартиника (20 июля).

В большинстве случаев во время текущей вспышки заболевание проходит легко, однако вирус оспы обезьян (MPXV) может вызывать тяжелое течение у маленьких детей, беременных женщин, людей с ослабленным иммунитетом.

Наиболее распространенные симптомы оспы обезьян:

- сыпь любой локализации (88% случаев);

- лихорадка (44,4%);

- воспаление лимфатических узлов – лимфаденопатия (27%),

- усталость (21,1%),

- головная боль (19,3%),

- мышечная боль (17,1%),

- кашель (2,1%),

- боль в горле (0,9%),

- рвота (0,7%),

- конъюнктивит (0,2%).

Профиль заболевших оспой обезьян:

- 70,8% составляют мужчины; средний возраст составляет 32,5 года. На долю мужчин в возрасте от 18 до 44 лет приходится 60,0% случаев.

- Среди лиц с известным ВИЧ-статусом 5,5% были ВИЧ-инфицированными.

- Из всех зарегистрированных способов передачи чаще всего сообщалось о сексуальных контактах, это 89,3% всех зарегистрированных случаев передачи.