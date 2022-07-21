В ЦБ решили ужесточить правила торговли иностранными акциями. Фото: REUTERS

ЦБ на днях представил концепцию «совершенствования защиты частных инвесторов». Как говорят, все для их же, частных инвесторов, блага. Риски на мировых рынках выросли. Западные страны блокируют ценные бумаги, имущество и другие активы россиян. Даже тех, которые не попали под санкции. А всех без разбора. К примеру, сейчас заблокированы сбережения 5 млн россиян на общую сумму 300 млрд рублей. Они были вложены в американские акции. Чтобы не увеличивать число потерь, в ЦБ решили ужесточить правила торговли иностранными акциями. Что это такое? И чем грози?

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ – ПОДНЯТЬ В ПЯТЬ РАЗ

Регулятор предлагает временно запретить покупку любых ценных бумаг зарубежных компаний. Правда, ограничение коснется только так называемых «неквалифицированных» инвесторов. Таковыми считаются те, у кого на счете лежит меньше 6 млн рублей или чей годовой оборот на бирже не дотягивает до этой суммы.

Те акции, что уже находятся в портфелях, никто трогать не будет. Запрет коснется лишь дополнительных вложений. Правда, в ЦБ предлагают не только это. Там хотят увеличить имущественный ценз, при котором человек может стать «квалифицированным» инвестором. Предлагают поднять его в пять раз – до 30 млн рублей. Это резко снизит число тех, кто сможет вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги.

- Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов, - пояснили в Центробанке.

ИНВЕСТОРЫ ПРОТИВ ЗАПРЕТА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ

Большинство участников рынка против решения ЦБ. Ведь это ограничивает их свободу выбора.

- За нас решают, куда ходить, что смотреть, где отдыхать, чем торговать. Мол, пусть деньги идут в российские акции, поднимайте отечественный фондовый рынок. С таким же успехом давайте запретим всем вылетать из страны. Деньги останутся здесь – поднимем внутренний туризм, - посетовал в эфире программы «Нелишние деньги» на радио «КП» Василий Олейник, частный инвестор, ведущий ютуб-шоу «Деньги не спят».

- Самое правильно и простое с точки зрения чиновника – сделать так, чтобы не было проблем. А где нет проблем? Правильно – на кладбище. Там тишина и порядок, нет рисков, никто не бродит, да и жильцы не возмущаются. Как только бродят и есть риски – чиновник получает неприятности. Зачем ему это? – комментирует Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

Инвесторы считают, что риски надо снижать не запретами, а системными мерами. Например, формировать инфраструктуру, которая позволит инвестировать в зарубежные акции с наименьшими рисками. Или в принципе не лезть со своими ограничениями. А все риски инвесторы возьмут на себя.

- Можно о нас больше не заботиться! Мы как-нибудь сами решим, как нам жить, - резюмирует Василий Олейник.

Евгений Коган предлагает определять тех, кто достоин стать квалифицированным инвестором, не по количеству денег, а по уровню образования. Сдал экзамен - получил заветную "корочку".

ЧТО ДАЛЬШЕ

На этих новостях котировки Санкт-Петербургской биржи – а именно она была главным посредником на торгах зарубежными акциями – буквально обвалились. Со своих максимумов они обрушились в восемь раз. И речь уже идет чуть ли не о банкротстве организации. Ведь если никто не будет на этой бирже торговать, то у нее не будет доходов.

С одной стороны, запрет на торговлю может хорошо отразиться на котировках российских акций. Ведь если не будет альтернативы, инвесторы начнут вкладывать в отечественные компании. Например, переносить из банковских вкладов со снижающимися ставками и покупать на них ценные бумаги.

Правда, в последнее время имидж у российского фондового рынка сильно испортился. Чем больше различных ограничений, тем меньше инвесторы верят правительству и ЦБ. А значит, голосуют ногами. Индекс Мосбиржи днем в четверг падал – более чем на 1%. Это значит, что инвесторы распродают ценные бумаги. На рынок пришел пессимизм.

Напомним, концепция ЦБ – это лишь предложения. Их еще должна утвердить Госдума. С одной стороны, частных инвесторов можно понять. Их свобода сейчас ущемляется. С другой, действия ЦБ тоже имеет свое объяснение. Риски сейчас настолько высоки, что некоторые ограничения могут быть оправданны.

Как все повернется в будущем, никто не знает. Возможно, в Центробанке поступают так, потому что что-то знают. К примеру, если бы ЦБ принял такое решение чуть раньше, некоторые инвесторы избежали бы блокировки их средств на зарубежных биржах. А теперь вынуждены ждать, когда их средства разморозят. Ждать этого можно долго.

ГРАФИКА

Как менялся индекс Мосбиржи в последний год