Звезду фильма "Усатый нянь" Сергея Проханова увезли в реанимацию: Открылась язва, началось кровотечение

У звезды комедии "Усатый нянь" - открылась язва желудка. Фото: кадр из фильма

Утром 21 июля актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения. Открылась язва. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь театра Юлия Сезер.

Накануне 69-летний Проханов чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля "Баба Шанель". После спектакля был небольшой фуршет. Возможно, Проханов нарушил диету, что нельзя было делать при язве желудка.

Сейчас его состояние стабильное.

Как рассказали в театре, рано утром Проханов почувствовал острую боль и вызвал домой своего помощника. После того, как в течение нескольких часов его самочувствие не улучшилось, решили вызвать скорую.

Можно было бы предположить, что обострение язвы случилось после недавней отставки Проханова с должности худрука. Он стал президентов Театра Луны, а худруком – депутат Мосгордумы народный артист Евгений Герасимов. Эти слухи опроверг заместитель художественного руководителя Игорь Краснопольский.

- Сергей Проханов и Евгений Герасимов учились вместе в Щукинском училище, с тех пор много лет общались, - рассказал Игорь Янович. - Мы как только узнали, что к нам могут назначить человека со стороны, "варяга", сразу стали прикидывать, кого бы позвать самим. Евгений Герасимов - наше коллегиальное решение. Он депутат Мосгордумы, человек очень авторитетный, солидный, со связями. Именно такой нужен театру сегодня. Впереди нас ждет капитальный ремонт.

- Как себя чувствует Сергей Проханов?

- Он в реанимации. Открылась язва, началось кровотечение, потому что лопнул сосуд. Сосуд прижгли. Полосную операцию делать не потребовалось. Пару дней он еще проведет в реанимации. Через неделю должны выписать домой.

Сергей Проханов — народный артист России, основатель и президент московского Театра Луны. Народную любовь ему принесла главная роль в фильме "Усатый нянь".