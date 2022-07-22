67% молодых россиян готовы стать волонтерами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все больше молодых людей задумываются об участии в волонтерской деятельности. Опрос Аналитического центра НАФИ, результаты которого есть в распоряжении сайта kp.ru, показал, что 67% россиян в возрасте от 14 до 35 лет готовы стать добровольцами на мероприятии, если тема и условия их заинтересуют. А треть молодежи (33%) уже участвовала в волонтерской деятельности за последний год.

Чаще всего добровольчеством занимаются школьники и студенты от 14 до 17 лет. Чем они старше, тем меньше времени остается на волонтерство. Причем каждый четвертый молодой россиянин (24%) готов сразу же откликнуться на объявление о наборе в своем городе, а каждый второй респондент (43%) согласится лишь после того, как получит более подробную информацию о предстоящей работе.

Больше всего молодежь интересуют следующие направления волонтерства:

- помощь животным – 33%,

- экология, окружающая среда – 25%,

- помощь беженцам, сиротам, бездомным, малообеспеченным и другим людям в сложных жизненных ситуациях – 22%,

- культура и сохранение национального наследия (например, организация выставок, экскурсий) – 20%,

- спорт – 18%.

Также многие уделяют внимание развитию городской среды (17%), цифровому волонтерству (16%), проведению олимпиад и других образовательных мероприятий (16%), оказанию юридической помощи (15%).

Очень важный для молодежи вопрос - где нужна будет помощь. Дело в том, что лишь каждый четвертый (26%) готов ради добрых дел отправиться в другой город или регион России.

А треть опрошенных (31%) вовсе заявили, что не хотят примыкать к волонтерам, даже если набор будет проходить в их городе и по интересующей теме. Доля «противников» добровольческой деятельности выше среди взрослой (32%) и трудоустроенной (37%) молодежи.

Всероссийский опрос был проведен Аналитическим центром НАФИ в июне 2022 года с помощью онлайн-панели Тет-о-Твет-Мтм. Всего опрошено 1000 человек в возрасте 14-35 лет.