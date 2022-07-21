Касым-Жомарт Токаев: «Геополитическая конфронтация закончится, возведённые мосты останутся»

Фото: www.akorda.kz/ru

Центральноазиатские государства должны укреплять экономические, дипломатические, гуманитарные и культурные связи, не замыкаясь при этом «в зафиксированных географических пределах», считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил на встрече глав государств региона, проходящей в Республике Кыргызстан. «В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашённых гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая», – сказал Токаев.

«Новая веха в пятистороннем стратегическом партнёрстве»

Президент Казахстана заверил коллег в том, что его страна продолжает стратегический курс на укрепление регионального сотрудничества и повышение роли Центральной Азии на мировой арене. «Особый характер наших отношений закреплён в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнёрстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями», – подчеркнул президент Казахстана.

Он предложил проводить регулярные консультации секретарей Советов Безопасности государств региона для предупреждения угроз. В свою очередь министрам иностранных дел следует минимум раз в полгода проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики. «Рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведённые мосты останутся. Они станут бесценным наследием для будущих поколений наших братских народов», – уверен Касым-Жомарт Токаев.

Ответственное преодоление противоречий

Лидеры центральноазиатских государств призваны сделать всё возможное для устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе, заявил президент Казахстана. Он предложил создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ с привлечением юристов, картографов и пограничников. Их работу мог бы координировать Совет министров иностранных дел стран «пятёрки».

«Каждый выстрел на межгосударственных границах отдаётся тяжёлым эхом не только в вовлечённых странах, но и во всём регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путём в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Фото: www.akorda.kz/ru

По мнению главы Казахстана, центральноазиатская экономическая кооперация может стать одним из ключевых источников роста национальных экономик. Было бы полезным запустить сеть приграничных торгово-экономических хабов в качестве опорных точек единой товаропроводящей системы стран региона с перспективой её дальнейшего расширения. Токаев отметил важность развития электронной коммерции и предложил организовать совместное продвижение продукции на онлайн-выставках. По его словам, в ходе последней выставки на площадке Alibaba только Россия представила свыше 50 тысяч наименований товаров. Павильон Казахстана на выставке был открыт 24 июня, на нём представлено 7 500 единиц казахстанских товаров порядка 130 компаний.

Президент Казахстана пригласил страны Центральной Азии к сотрудничеству для стимулирования прямых и портфельных инвестиций на площадке Международного финансового центра «Астана», где к настоящему моменту зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран.

«Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и всё более отчётливо проявляется тенденция к регионализации», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Некоторые наблюдатели отмечают, что этот тезис повторяет и развивает сказанное Токаевым на недавнем Петербургском международном экономическом форуме: «Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряжённости, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми её достоинствами и врождёнными недостатками».

Президент Казахстана сообщил, что за последние 5 лет товарооборот его страны с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 млрд долларов, и считает необходимым в обозримой перспективе довести этот показатель до 15 миллиардов.

«Казахстанские порты могут предоставить выход на рынки Ближнего Востока и Европы»

«Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает», – подчеркнул президент Казахстана.

Он заявил о готовности страны участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», о её возможностях обеспечить бесперебойную поставку материалов для укладки железнодорожных путей, а также о поставках подвижного состава. Токаев призвал партнёров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива. Казахстан также поддерживает строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана».

«В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык, – отметил президент Республики Казахстан. – При этом нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза».

Фото: www.akorda.kz/ru

Общий «климатический» штаб

Современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для рационального использования бассейна Аральского моря, считает Касым-Жомарт Токаев. Он предложил создать проектный офис стран Центральной Азии для координации совместных действий по охране окружающей среды и для проведения согласованной политики по контролю над изменениями климата в регионе.

Президент Казахстана сослался на данные экспертов, прогнозирующих к концу столетия рост температуры в Центральной Азии на 6 градусов – это в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры.

«Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой – Туюксу – за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объёма, составляющего 58 млн тонн. Это приведёт к уменьшению объёма водных ресурсов более чем на 20% к 2040 году», – поделился с коллегами Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан придаёт особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов использования трансграничных рек, и призвал усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала.

«Объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы»

В выступлении президента Казахстана на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии стоит также отметить предложение создать региональный международный телеканал или новостной сайт.

«В СМИ Центральной Азии ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы, внести раскол в наши отношения путём разжигания межгосударственной и межэтнической розни», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан готов открывать в соседних странах филиалы своих ведущих вузов. Так, недавно в Бишкеке был открыт филиал Казахского национального университета им. Аль-Фараби, в настоящее время планируется открытие совместных образовательных центров с Узбекистаном, рассматривается возможность создания объединённой онлайн-платформы для обмена архивными и исследовательскими данными. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства Токаев предложил ежегодно избирать культурную столицу Центральной Азии.

«Считаю, что итоги сегодняшнего саммита откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии. Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие и доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Конструктивная повестка

По мнению заведующей сектором Центральной Азии Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Дины Малышевой, предложение президента Казахстана приглашать на предстоящие консультативные «встречи пяти» представителей России и Китая свидетельствует о признании именно этих двух государств приоритетными партнёрами стран Центральной Азии.

Директор Агентства этнонациональных стратегий, доктор исторических наук Александр Кобринский отмечает содержащийся в выступлении казахстанского президента «посыл объединения государств Центральной Азии для установления прочного мира, увеличения товарооборота и большей интеграции внутри региона».

«Кроме того, президент Казахстана оставляет открытым это объединение для вхождение третьих стран. Форму их участия можно обсуждать и отрабатывать, но участие таких стран, как Россия, Китай, Индия и других – это очень конструктивно», – отмечает российский профессор.

«В целом в выступлении президента видно желание придания ситуации мирного характера, конструктива. Тем более, в условиях нынешней ситуации, когда у государств Центральной Азии появляется исторический шанс на более интенсивное развитие по многим вопросам. От логистики до создания промышленных мощностей», – заключает Александр Кобринский.

Президент Токаев в перспективе неизбежно будет укреплять позиции Казахстана на трёх уровнях: национальном, региональном (Центральная Азия) и субконтинентальном (Восточная Евразия), считает российский политолог Сергей Станкевич.

«На всех этих ступенях геополитического роста у Токаева неплохие перспективы, можно сказать, он готовился с столь ответственной миссии всю жизнь. Единственное, что может сорвать или замедлить процесс восхождения – это радикальный этнический национализм внутри страны, а также провокационные интриги глобальных игроков: попытки погрузить регион в хаос, ослабить и столкнуть между собой центральноазиатские страны. Опыт Токаева, наверняка, поможет ему разобраться в хитроумных комбинациях, – сказал Станкевич. – Важно, чтобы политическая система Казахстана успела достаточно укрепиться и обрести коллективный иммунитет против любых опасных вирусов».