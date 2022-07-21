Александр Лукашенко: "Я всегда говорю, что у нас есть поляки этнические, но это мои поляки"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

КАК ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ?

- Все зависит от Украины. Особенность момента в том, что все можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но им никто не даст. Нужно сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут никогда угрожать России и не будут иметь оружие, которое угрожает России.

ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ

Дайте гарантии. Помогите Киеву. Тогда Киев даст гарантии [России], если вы - НАТОвцы и американцы - согласитесь, что с территории Украины никогда не будет угрозы российской территории. Не надо им ставить РСЗО или ракеты, которые бьют на 200-300-500 километров. Зачем? Украине надо только обеспечить мир у себя. И тогда Россия даст гарантии безопасности Украине.

«ЭТО МОИ ПОЛЯКИ»

Херсон, Донецк и Луганск - уже не обсуждается. О них можно было говорить еще в феврале-марте. Там живут русские люди, которых гнобили украинцы. А зачем? Я же поляков не наказываю за ту политику, которая проводит Польша в отношении нас. Я всегда говорю, что у нас есть поляки этнические, но это мои поляки!

ВАМ ЖЕ РУССКИЙ НЕ ЗАПРЕЩАЮТ

Зачем было русский язык запрещать на Украине? Зачем было проводить ту политику, которую проводили Порошенко и Зеленский? Они же изнутри толкали ее к войне. Вот вы на нескольких языках говорите, но никто не запрещал вам говорить на русском и выучить его. А украинцам хотели запретить. Ну зачем?

«МЫ НАД БАЙДЕНОМ НЕ СМЕЯЛИСЬ»

Там были внутренние причины, чтобы Россия поставила Украину на место: Зачем вы оскорбляли власть России, президента Путина. Макрона же не оскорбляли, хотя было за что. Когда Байден упал с трапа самолета - в Белоруссии никто над этим не смеялся. Ну всякое бывает. Бежал человек, и споткнулся. А вы зачем Путина демонизируете, оскорбляете? Это не причина для спецоперации, но фон нехороший. Но главное, что не было гарантий безопасности. Вам нужна была война. И вы создали ситуацию, чтобы подтолкнуть к этому.

МЫ - СЛАВЯНЕ

Это я мечтал о славянском государстве. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне.