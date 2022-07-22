Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 июля 2022 года: Стивен Кинг сходит с ума из-за Бандеры, Кличко приравняли к Манделе, Зеленский стал беспозвоночным

Экспонаты выставки захваченного украинского вооружения в Лисичанске. Фото: REUTERS

Король ужасов обезумел из-за Бандеры

Мировая звезда хоррора, Стивен Кинг, назвал «чушью» собственные слова о том, что Степан Бандера, идол украинских нацистов, является великим человеком. Об этом писатель-фантаст написал в соцсетях. Кинг так и заявил: «Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды». А за несколько дней до того пранкеры Вован и Лексус опубликовали видеозапись разговора с Кингом. Беседу они вели от лица Владимира Зеленского. В ходе искрометного диалога Кинг четко, артикулировано заявил, что считает и Зеленского, и Бандеру великими людьми. Несколько лет назад мастера ужасов, который тихо шел по простой американской обочине, громко сбил простой американский грузовик. Возможно, Стивен так и не оправился до конца. И какие то голоса в его голове иногда говорят за него. Может, снять жовто-блакитную кепку с надписью «Украина» — и печаль пройдет?

Мэр Киева тверд в убеждениях как Али

Виталий Кличко, мэр Киева, награжден американцами премией Артура Эша. Награда нашла героя за его «мужество и твердость убеждений». По схожим мотивам данный приз прежде вручали лидеру ЮАР Нельсону Манделе, отмотавшему большой срок за подрыв государственных устоев, и чемпиону мира по боксу Мохаммеду Али, который сменил имя и веру. Ее вручают в Лос-Анджелесе, это самую награду имени Артура Эша, которая присуждается людям, соответствующим духу темнокожего теннисиста, «обладающим силой перед лицом невзгод, мужеством перед лицом опасности и готовностью отстаивать свои убеждения любой ценой». Ну, в общем, вроде все понятно, но Кличко теперь еще надо и потемнеть? Или и так пойдет?

Самая дальнобойная в мире винтовка нашла цели

«Сумрак» - винтовка, которая, считается самой дальнобойной в мире, впервые была использована в ходе спецоперации на Украине. Снайперы отработали цели, в частности, под Харьковом и Киевом. Ее применяют нечасто — и вес немалый, и патроны дорогие, и местность не всегда позволяет поражать объекты на столь большом расстоянии. Ведь ее эффективная дальность — более двух с половиной километров. А скорость пули достигает 900 метров в секунду. Пять лет назад из этой винтовки была поражена цель на расстоянии в 4210 метров. Это более чем в два раза превышает возможности британской винтовки L115A3. Следи за собой, будь осторожен.

Косморазведка американцев помогает убивать мирных людей

Джон Реймонд, глава космических войск США признался, что ВСУ получают оперативные данные от спутников Starlink, принадлежащих Илону Маску. Аir Force Magazine передает слова Реймонда: «Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины». В частности, речь идет о расширении спутниками Маска жизненно важной линии связи для украинских сил. Приведен такой пример: «Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием». Штаны надо поддерживать, а не связь.

Украинцы пытаются уничтожить мост в Херсоне

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации региона, сообщил об очередной попытке обстрелять Антоновский мост в Херсонской области из РСЗО HIMARS. По его данным, все 12 ракет сбиты системой ПВО. Стремоусов заявил: «Было громко, работала ПВО. Летело 12 ракет, не долетело ничего. Все сбили, упало в Днепр. И обратно пошла ответка. По городу разрушений нет». Это была третья попытка разрушить единственную в городе переправу через Днепр. Настырные какие.

Зеленский — древнее морское беспозвоночное

В желтой жаркой Африке нашли останки морского беспозвоночного. Его назвали Ausichicrinites zelenskyyi . Конечно же - в честь Владимира Зеленского. Сообщил о выдающейся находке британский научный журнал Royal Society Open Science. Давным-давно это была морская лилия. А назвали ее в честь шестого президента незалежэной «за его отвагу и храбрость» (знала бы она...). Интересно, что останки нашли в Эфиопии еще в 2021 году. Их исследовали в Польше. Решили, что лилия - Юрского периода, то есть возраст около 150 миллионов лет. Зеленский из Юрского — что-то в этом есть. Да еще беспозвоночное. Столько совпадений...

Глава Донецкой администрации от Киева разочарован людьми

Павел Кириленко, назначенный Киевом «главой Донецкой военной обладминистрации», вынужден признать жестокую реальность. По его словам, многие жители поддерживают Россию. И на запад Украины эвакуироваться не хотят ни в какую. Кириленко скорбит: из Донецкой области в день удается вывезти не более 300 человек, а «всего в Донецкой области остаются около 340 тысяч жителей». Кириленко сообщил, что предпримет «более жесткие и настойчивые меры». Такое впечатление, что в Киеве управленцев уже ищут в психиатрических учреждениях.

В Америке российское имущество хотят сдать беженцам

Лиза Монако, первый замминистра юстиции США, заявила, что Минюст попросит Конгресс передать деньги, от продажи российского имущества, которое попало под санкции, в пользу беженцев с Украины. Ну конечно, те украинцы, которые, убегая от конфликта, добрались до Америки — это самые бедные и униженные из тех миллионов, что покинули свою несчастную родину. И им очень нужны деньги от продажи русских активов. И еще дома голливудских звезд — перекантоваться первые года два-три, для успокоения расстроенных нервов.

На западе Украины появились ценники в польских злотых

Во Львовской и Тернопольской областях на западе незалежной в магазинах появились двойные ценники — в украинских гривнах и в польских злотых. Например, цена гречневой крупы «Разумный выбор» во львовском супермаркете обозначена в 35 гривен и чуть ниже — в 5.5 злотых. Соответственно, на кассах стали принимать не только местную, но и польскую валюту. Сегодня много злотых, а завтра — много пехоты. И кто сейчас ее вспомнит — эту Волынь?

Они шли из Одессы, и вышли к Херсону

В Херсонской области задержали крупную диверсионную группу. Руководили этой ДРГ кураторы из управления Службы безопасности Украины в Одессе. Задачи у них были незатейливые: подрыв железнодорожных путей и теракты в отношении российских подразделений. У членов группы изъято почти полцентнера взрывчатых веществ (в тротиловых шашках). А также большое количество стрелкового оружия. Ну и два ПЗРК «Игла». Они успели оборудовать две огневые позиции вдоль трасс, по которым передвигались гумконвои и военная техника. Ну а больше ничего и не успели. Теперь у них что-то другое подорвется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Письма с внутренней Украины: В Киеве устали ждать победу над Россией

Жители из разных городов Украины присылают в Телеграм-канал военкора kp.ru Александра Коца свои письма о том, что значит для них сегодня – оставаться русскими (подробнее)

Ядерный армагеддон: Зачем Украина чуть не устроила Европе «второй Чернобыль»

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин предположил, что Украина атаковала Запорожскую АЭС, чтобы скрыть от МАГАТЭ ядерные разработки (подробнее)

Взял Мелитополь и Мариуполь: Что известно о командующем российской группировкой «Запад» на Украине

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о четвертом генерале, руководящем войсками РФ на Украине (подробности)

Запад не ждал от нас поступка. Думал — схавают, как раньше

Тигран Кеосаян заявил, что Запад не ждал от России отпора на Украине (подробности)

Зеленского могут свергнуть? На Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ

Чтобы заменить их другими оборотнями (подробности)