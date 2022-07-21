Украинская гривна за один день подешевела сразу на 25%. Фото: Shutterstock

Нацбанк Украины в этот четверг официально девальвировал национальную валюту гривну, повысив курс с 29,25 грн/$ до 36,6 грн/$. Гривна подешевела сразу на 25%. Украинские банки тут же отреагировали, поменяв цифры на табло обменных пунктов. Там, где был курс в 35 гривен за доллар, отсчет теперь начинается от 40 гривен и выше. Пока до 42, но есть шансы, что в ближайшие дни поднимется и повыше. Хотя вряд ли будет выше 45 до следующей девальвации. Нацбанк мог бы и, вообще, отпустить гривну на свободу, но многие украинские экономисты считают, что в таком случае она бы просела диапазоне 50-70 гривен за доллар.

Официально правительство заявляло, что такой шаг необходим для ликвидации бюджетного дефицита. Получая помощь с Запада в 3 млрд. долларов, Зеленский с командой теперь могут печатать гораздо больше гривен, которые как бы обеспечены этими поступлениями с Запада. Теперь Зеленский может печатать гривны, чтобы их хватило и на зарплаты бюджетникам, и на выплаты боевых надбавок в армии и так далее. Хотя, конечно, если продолжать пилить поступающую помощь по-прежнему, плодя в Офисе президента Украины долларовых миллиардеров, то ни на что, по большому счету, не хватит.

Впрочем, это все высокие материи, а чего ждать населению Украины? Говоря простыми словами, ничего хорошего.

РОССИЙСКИЙ ДЕФОЛТ И УКРАИНСКАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Помните август 1998-го, когда случился дефолт в России. Одним из главных для населения России последствий стала резкая, гораздо более резкая девальвация рубля. С 6 рублей за доллар бакс подскочил до 18 с хвостиком рублей. В один день. Тысячи россиян в этот день обогатились, сотни тысяч граждан России разорились.

Но вот для российской промышленности, ориентированной на экспорт, это обесценивание рубля стало благодатным дождем для увядающего в засуху ростка. Еще бы, те же нефтяники и металлурги за тонну нефти или стали начали получать в доход в 3 раза больше рублей. Они потянули за собой другие отрасли, и промышленность начала потихоньку восстанавливаться, вытягивая за собой и доходы населения, и потребительский спрос. Способствовал оздоровлению экономики и взятый правительством Примакова курс.

Но вот на Украине ничего подобного не произойдет. По той причине, что девальвация национальной валюты выгодна только экспортерам. А экспортеров на Украине сейчас просто нет. В Незалежной было, по большому счету, только три экспортно ориентированных отрасли - металлургия, горнодобывающая (преимущественно, угольная) и агропром с большим потенциалом экспорта зерновых.

Первой решили проблему с углем. Объявив после победы Майдана Донбасс дотационным регионом, хотя он давал от четверти до трети валютной выручки, в Киеве вздохнули с облегчением. Тем более, что Донбасс из-под Украины ушел и возвращаться не намеревался ни за какие плюшки.

С зерном проблемы начались этой весной, когда украинские порты оказались в настоящей блокаде. Впрочем, даже после их разблокировки, по самым точным подсчетам, в портах осталось, максимум, 4,5 – 5 млн тонн, которые погоду не сделают ни на мировом зерновом рынке, ни на финансовом украинском.

А металлургии на Украине тоже не осталось. Она вся практически сконцентрирована в восточных регионах страны, и сейчас либо лежит в руинах в ЛДНР, либо простаивает с заглушенными домнами из-за отсутствия сырья и высокоэнергетического угля, необходимого для получения металла из руды.

А вот для всех остальных отраслей реальной экономики и для населения все обстоит не плохо, а очень плохо.

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЦЕНЫ ВЫШЕ

Для того же агросектора все стало хуже. Мало того, что даже там, где идет уборка, зерно уже подорожало из-за роста стоимости удобрений, оно взлетит в цене и еще выше. Просто из-за того, что теперь подорожают бензин и солярка. Дороже станут и заправка комбайна, и доставка зерна с поля на элеваторы вместе с его дальнейшей транспортировкой.

Кстати, доставка продуктов в магазины тоже вырастет в цене по этой причине. Не говоря уже о том, что автоматически вырастут цены на весь импорт, и на пищевую продукцию, и на бытовую технику, и на всякие там косметики с парфюмом.

Причем, если гривна подешевела на 25%, не факт, что именно на столько в сторону повышения перепишут ценники в магазинах. Потому что на столько подорожает только сама продукция, а еще вырастут дополнительно и пошлины, и прочие составляющие логистики, да и не стоит забывать, что торговцам и ритейлерам тоже надо детишкам на молочишко себе в карман отгрести побольше. Но из-за того же топлива дороже станут и производство самых что ни на есть украинских товаров, и их доставка до торговых сетей.

Больше себе станут забирать банки при обмене валют. Помимо того, что вырастет разница в курсах покупки/продажи в абсолютном исчислении, станет побольше и взимаемая при этой процедуре комиссия.

При этом, у правительства появятся деньги для бюджетных выплат, но сами по себе зарплаты у тех же бюджетников и пенсии не вырастут. Грубо говоря, украинцы смогут потратить ту же тысячу гривен в магазине, но купить на них смогут гораздо меньше. В лучшем для них случае, столько, сколько ранее они покупали на 600-700 гривен. Соответственно, чтобы закупиться теми же товарами, на которые дор девальвации они тратили тысячу, теперь придется раскошеливаться на 1300 – 1400 гривен. Из той же зарплаты.

При этом, никакого оздоравливающего влияния девальвации на экономику не произойдет, а в перспективе стоит ждать и дальнейшего обесценивания гривны до еще более низких значений.